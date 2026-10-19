Leichte Polypropylenmembran für klare Tonwiedergabe

Innerhalb des Lautsprechers sitzt eine Membran auf einer Schwingspule zur Erzeugung einer Signalschwingung bei Empfang eines Eingangssignals. Hierdurch wird die Signalwelle in eine Schallwelle umgewandelt. Polypropylen ist einer der leichtesten Kunststoffe, die je entwickelt wurden, und stellt aufgrund seines Gewichts, seiner Festigkeit, Steifheit und Toleranz gegenüber hohen Temperaturen ein großartiges Material für Lautsprechermembranen dar. Diese Polypropylenmembranen liefern Musik in hoher Qualität, indem sie selbst aus kleinsten Schallsignalen einen klaren und lebendigen Sound erzeugen.