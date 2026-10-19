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Eingestellt
CSP515/00
Ihr mobiles Musiksystem
Spüren Sie Ihre Musik mit der Philips Autostereoanlage CSP515. Diese 13 cm 2-Wege-Lautsprecher liefern eine maximale Leistung von 180 W und bieten eine leichte Polypropylenmembran mit PEI-Soft-Kalotten-Hochtöner, damit Sie lebendige Musikdetails in klarem Sound genießen können.
12,7 cm (5")
2-Wege
180 W Spitzenleistung
Innerhalb des Lautsprechers sitzt eine Membran auf einer Schwingspule zur Erzeugung einer Signalschwingung bei Empfang eines Eingangssignals. Hierdurch wird die Signalwelle in eine Schallwelle umgewandelt. Polypropylen ist einer der leichtesten Kunststoffe, die je entwickelt wurden, und stellt aufgrund seines Gewichts, seiner Festigkeit, Steifheit und Toleranz gegenüber hohen Temperaturen ein großartiges Material für Lautsprechermembranen dar. Diese Polypropylenmembranen liefern Musik in hoher Qualität, indem sie selbst aus kleinsten Schallsignalen einen klaren und lebendigen Sound erzeugen.
Eine sehr empfindliche Stoffhülle verbindet die Tieftonlautsprechermembran mit dem Lautsprecherrahmen, um ein Stoffhüllensystem zu bilden. Wenn ein Tonsignal die Membran innerhalb des Tieftonlautsprechers erreicht, bringt das Stoffhüllensystem die Membran wieder in die Position zurück, um ein anderes Tonsignal zu empfangen. Hierdurch kann der Tieftonlautsprecher jedes Signal mit nur minimalen Verzerrungen einfangen und für eine klare, weiche Soundwiedergabe sorgen, egal wie laut oder wie leise die Musik gespielt wird.
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