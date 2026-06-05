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Zubehörhalter für Küchenmaschine

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Daily: Diese Philips Küchenmaschine aus der Daily Collection in einem kompakten Design enthält eine 2,1 l Schüssel und einen 1,75 l Mixer sowie verschiedene leistungsstarke Zubehörteile. Köstliches selbstgemachtes Essen zuzubereiten war nie so einfach!

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  • 5 June 2026

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