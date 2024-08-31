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Avance Collection Fruchtfleischbehälter

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Handbücher und Dokumentation

Das Fruchtfleisch sammelt sich nur dort, wo es hingehört, nämlich im Fruchtfleischbehälter Ihres Philips Entsafters. Daher müssen Sie das Fruchtfleisch nicht mehr von anderen Teilen (z.B. vom Deckel) entfernen.

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  • 31 August 2024

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