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Avance Collection Fruchtfleischbehälter
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Das Fruchtfleisch sammelt sich nur dort, wo es hingehört, nämlich im Fruchtfleischbehälter Ihres Philips Entsafters. Daher müssen Sie das Fruchtfleisch nicht mehr von anderen Teilen (z.B. vom Deckel) entfernen.
Avance CollectionSlow Juicer – Refurbished
Avance CollectionSlow Juicer
Avance CollectionMicroMasticating Entsafter
Avance CollectionMicroMasticating Juicer - Refurbished
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