Später bezahlen mit Klarna
10 € für Newsletter Anmeldung
Kostenloser Versand ab 40 €
30 Tage Rückgaberecht
Alle Serien
Avance Collection Zweiteiliger Filter für klaren Saft
Support
CP9793
Zum Shop
Anmelden oder Konto erstellen
Sie haben sofort Zugriff auf Handbücher, individuellen Support und mehr. Es geht schnell und einfach.
Verwenden Sie den schwarzen Filter für klaren Saft.
Avance CollectionSlow Juicer – Refurbished
Avance CollectionSlow Juicer
Avance CollectionMicroMasticating Entsafter
Avance CollectionMicroMasticating Juicer - Refurbished
Kontaktaufnahme zu Philips
Wir helfen Ihnen gerne weiter