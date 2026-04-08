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Dichtungsring für Mixbehälter

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Dichtungsring für Mixbehälter

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Dieser Mixer aus der Philips Daily Collection bietet einen 400 W Motor, einen Becher mit 1,5 l und ein ProBlend 4-Sterne-Messer, die perfekte Ergebnisse bei der Zubereitung Ihrer Smoothies und Speisen liefern. Damit wird Mixen leicht gemacht!

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  • 8 April 2026

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