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Viva Collection XL-Zerkleinerer-Behälter

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Viva CollectionXL-Zerkleinerer-Behälter

CP0856

Viva Collection XL-Zerkleinerer-Behälter

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Handbücher und Dokumentation

Das ist der Behälter für den XL-Zerkleinerer für festere Lebensmittel wie Fleisch, Nüsse und Käse.

  • PDF Datei
  • 17 April 2026

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