Später bezahlen mit Klarna
10 € für Newsletter Anmeldung
Kostenloser Versand ab 40 €
30 Tage Rückgaberecht
Alle Serien
Zerkleinerer
Support
CP0267
Zum Shop
Anmelden oder Konto erstellen
Sie haben sofort Zugriff auf Handbücher, individuellen Support und mehr. Es geht schnell und einfach.
Mit dem XL-Zerkleinerer-Zubehör (1.000 ml) für diesen Philips Stabmixer können Sie große Mengen Fleisch, Kräuter, Nüsse, Käse, Schokolade und Zwiebeln in Sekunden zerkleinern.
Kontaktaufnahme zu Philips
Wir helfen Ihnen gerne weiter