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CarStudioAuto-Audiosystem

CEM2220BT/12

3.8

| (5) Bewertungen | 80% empfehlen dieses Produkt.

Erleben Sie Live-Musik im Auto

Genießen Sie Musik aus mehreren Quellen in Ihrem Auto mit dem Philips CEM2220BT. Verpassen Sie weder Musik noch wichtige Anrufe auf Ihrem Mobiltelefon dank dem eingebauten Bluetooth®-Empfänger. Abnehmbare Vorderseite zum Diebstahlschutz.

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Begeistert von Sound

Erleben Sie Live-Musik im Auto

  • Bluetooth

  • USB

  • CD

Abnehmbare Vorderseite zum Diebstahlschutz

Abnehmbare Vorderseite zum Diebstahlschutz

Suchen nach Ordner oder Song für sofortige Suche oder schnellen Zugriff

Suchen nach Ordner oder Song für sofortige Suche oder schnellen Zugriff

Diese Funktion ermöglicht es Ihnen, einen Titel oder ein Album viel schneller zu finden, indem Sie Songs und Ordner durchsuchen können, die üblicherweise Inhalt eines USB/SDHC-Geräts sind. Mit der Ordner-/Songtaste benötigen Sie nur drei einfache Schritte für eine Suche – drücken Sie auf den Ordner/Song, drehen den Lautstärkeregler und drücken Sie ihn zur Auswahl. Dieses einfache Verfahren ermöglicht es Ihnen, Ihre Musik schnell und einfach zu durchsuchen, während Sie sich auf das Fahren konzentrieren.

DBE verbessert elektronisch die tiefen Töne

DBE verbessert elektronisch die tiefen Töne

Wenn Sie den DBB einschalten, werden die Bässe im Niedrigfrequenzbereich elektronisch unterstützt. Dadurch wird der Klang konsistenter wiedergegeben - insbesondere bei niedrigem Lautstärkepegel. Sie hören immer beeindruckende Bässe.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

3.8

von 5

5

Bewertungen

80%

empfehlen dieses Produkt.

3
1

18/05/2015

España

España

Muy buena calidad precio.

Este producto posee unas características excelentes

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Diese Bewertung wurde für CarStudio CEM2220BT Sistema de audio para el coche verfasst

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08/10/2016

France

France

bon produit

Bon autoradio, bonne qualité de son avec de bon réglage prédéfinie. Mode Basse Boost efficace, mode max trop efficace accoupler au basse boost mais avec un caisson ça va. Je n'est pas encore pue tester la commande au volant car je n'est pas trouver d'adaptateur encore.

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Diese Bewertung wurde für CarStudio CEM2220BT Système audio pour voiture verfasst

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22/01/2015

Italia

Italia

Verifizierter Käufer

Buon prodotto

Il sistema audio per auto in questione è in generale un buon prodotto ma con alcune pecche. Buona la qualità audio in generale ma a volte ha difficoltà a leggere MP3 dalla penna USB. Molto utile la presenza del microfono interno per le chiamate con il cellulare in modalità vivavoce, però purtroppo la qualità della chiamata e lo stesso microfono non sono come ci si aspetta e si hanno delle difficoltà a dialogare con l'interlocutore che sta dall'altra parte, soprattutto in uscita verso di lui. Buone e varie le funzioni di cui dispone, carino il design e il colore dell'illuminazione.

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Diese Bewertung wurde für CarStudio CEM2220BT Sistema audio per auto verfasst

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