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Eingestellt
Erleben Sie Live-Musik im Auto
Genießen Sie Musik aus mehreren Quellen in Ihrem Auto mit dem Philips CEM2220BT. Verpassen Sie weder Musik noch wichtige Anrufe auf Ihrem Mobiltelefon dank dem eingebauten Bluetooth®-Empfänger. Abnehmbare Vorderseite zum Diebstahlschutz.
Bluetooth
USB
CD
Diese Funktion ermöglicht es Ihnen, einen Titel oder ein Album viel schneller zu finden, indem Sie Songs und Ordner durchsuchen können, die üblicherweise Inhalt eines USB/SDHC-Geräts sind. Mit der Ordner-/Songtaste benötigen Sie nur drei einfache Schritte für eine Suche – drücken Sie auf den Ordner/Song, drehen den Lautstärkeregler und drücken Sie ihn zur Auswahl. Dieses einfache Verfahren ermöglicht es Ihnen, Ihre Musik schnell und einfach zu durchsuchen, während Sie sich auf das Fahren konzentrieren.
Wenn Sie den DBB einschalten, werden die Bässe im Niedrigfrequenzbereich elektronisch unterstützt. Dadurch wird der Klang konsistenter wiedergegeben - insbesondere bei niedrigem Lautstärkepegel. Sie hören immer beeindruckende Bässe.
Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps
3.8
von 5
5
Bewertungen
80%
empfehlen dieses Produkt.
cARLI
18/05/2015
España
Muy buena calidad precio.
Este producto posee unas características excelentes
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Diese Bewertung wurde für CarStudio CEM2220BT Sistema de audio para el coche verfasst
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Florius
08/10/2016
France
bon produit
Bon autoradio, bonne qualité de son avec de bon réglage prédéfinie. Mode Basse Boost efficace, mode max trop efficace accoupler au basse boost mais avec un caisson ça va. Je n'est pas encore pue tester la commande au volant car je n'est pas trouver d'adaptateur encore.
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Diese Bewertung wurde für CarStudio CEM2220BT Système audio pour voiture verfasst
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MauryG5
22/01/2015
Italia
Verifizierter Käufer
Buon prodotto
Il sistema audio per auto in questione è in generale un buon prodotto ma con alcune pecche. Buona la qualità audio in generale ma a volte ha difficoltà a leggere MP3 dalla penna USB. Molto utile la presenza del microfono interno per le chiamate con il cellulare in modalità vivavoce, però purtroppo la qualità della chiamata e lo stesso microfono non sono come ci si aspetta e si hanno delle difficoltà a dialogare con l'interlocutore che sta dall'altra parte, soprattutto in uscita verso di lui. Buone e varie le funzioni di cui dispone, carino il design e il colore dell'illuminazione.
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