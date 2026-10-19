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Eingestellt
BTM8010/12
Genießen Sie kabellos Musik mit Bluetooth®
Geben Sie CDs oder Radio wieder, oder übertragen Sie mit diesem Philips Fidelio Musiksystem Inhalte kabellos von Geräten. Bluetooth® aptX bietet hochwertigen Sound, während NFC automatisch und sofort eine Verbindung zu Geräten herstellt. Genießen Sie auch die Leistung von wOOx.
Bluetooth® aptX und NFC
Befestigung an Schreibtisch oder Wand
CD, USB, UKW
Max. 40 W
Mit Dynamic Bass Boost können Sie per Tastendruck unabhängig von der eingestellten Lautstärke die Bässe in der Musik betonen und so für maximales Hörvergnügen sorgen. Die tiefsten Bassfrequenzen gehen bei niedriger Lautstärke meistens verloren. Um diesem Effekt entgegenzuwirken, können Sie mit Dynamic Bass Boost die Basspegel verstärken, damit auch bei niedriger Lautstärke ein gleichmäßiger Sound erzeugt wird.
Anhand der Audiokomprimierung können große digitale Musikdateien ohne größere Beeinträchtigung der Audioqualität bis um das 10fache komprimiert werden. MP3 oder WMA sind zwei der Komprimierungsformate, mit denen Sie in die digitale Musikwelt Ihres Philips Players eintauchen können. Laden Sie Lieder als MP3- oder WMA-Datei von offiziellen Musikseiten herunter, oder erstellen Sie Ihre eigenen MP3- oder WMA-Musikdateien, indem Sie CDs in diese Formate übertragen und dann auf dem Gerät abspielen.
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