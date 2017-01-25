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Eingestellt

Mini Stereoanlage

BTM5120B/12

3.5

| (2) Bewertungen

Entspannen Sie mit großartiger Musik

Die Philips Mini Stereoanlage unterstützt Bluetooth®-Streaming von mehreren Geräten, MP3-Wiedergabe über USB Direct sowie Audio-Eingang für andere Systeme. Leistungsstarke Lautsprecher mit Bassröhren-Upscaling sorgen für noch mehr Bass bei Ihrem Home Entertainment-Erlebnis.

Alle Vorteile anzeigen

Entspannen Sie mit großartiger Musik

  • 100 W

  • Bluetooth®

  • mit MULTIPAIR

  • CD, MP3-CD, USB Direct, UKW

Streamen von Musik über Bluetooth ® mit Kopplung mehrerer Geräte

Streamen von Musik über Bluetooth ® mit Kopplung mehrerer Geräte

Kabellose Bluetooth®-Tonübertragung nimmt in der Welt der Soundsysteme immer mehr zu, aber bei den meisten Bluetooth®-kompatiblen Systemen kann man nur ein Gerät gleichzeiitg verbinden. Mit der Kopplung mehrerer Geräte können Sie bis zu drei Geräte koppeln und blitzschnell zwischen ihnen wechseln.

Bassreflex-Lautsprechersysteme für einen tiefen und kraftvollen Bass

Eine Kammer hinter dem Lautsprechertreiber, die Luft durch die eingebauten akustisch abgestimmten Öffnungen leitet, garantiert noch kräftigeren und realistischeren Sound.

USB Direct für einfache MP3-Musikwiedergabe

USB Direct für einfache MP3-Musikwiedergabe

Dank der umfassenden Möglichkeiten zur Dateiübertragung können Sie über den integrierten USB Direct-Anschluss ganz einfach auf weitere digitale Musiktitel zugreifen.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

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3.5

von 5

2

Bewertungen

5
2
1

25/01/2017

Österreich

Österreich

Verifizierter Käufer

Ein brauchbares Gerät

Die in zahlreichen Sprachen beigepackte Schnell-Anleitung ist nicht nur wenig aussagekräftigt sondern eher unbrauchbar. Die Inbetriebnahme war uns erst möglich, nachdem wir das Benutzerhandbuch aus dem Internet heruntergeladen hatten.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für BTM5120B Mini Stereoanlage verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für BTM5120B Mini Stereoanlage verfasst

06/09/2016

France

France

beau design

beau design mais je ne comprends pas où sont les 100 watts RMS annoncés avec une consommation d'énergie de 35 watts maximun ?

Diese Bewertung wurde für BTM5120B Microchaîne verfasst

Diese Bewertung wurde für BTM5120B Microchaîne verfasst

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