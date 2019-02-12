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Eingestellt
Mehr Leistung für satte Klänge
Geben Sie Ihre gesamte digitale Musik von Ihrem Smartphone über Bluetooth oder von MP3-CD und CD-R/W auf dem Philips Mikrosystem wieder. Bassreflex-Lautsprecher sorgen für dramatische Bässe, und mit einer maximalen Ausgangsleistung von 70 W genießen Sie satte Klänge.
Bluetooth
CD, MP3-CD, USB, UKW
Die digitale Sound-Kontrolle bietet Ihnen eine Auswahl an Voreinstellungen für Balance, Leistung, Wärme und Helligkeit, mit denen Sie die Frequenzbereiche für verschiedene Musikrichtungen optimieren können. Jeder Modus verwendet die Graphic Equalizing-Technologie zur automatischen Anpassung und zur Optimierung der wichtigsten Tonfrequenzen der gewählten Musikrichtung. Außerdem bietet Ihnen die digitale Sound-Kontrolle ein perfektes Klangerlebnis für die jeweilige Musikrichtung.
Der USB-Anschluss ist für mehr als nur die Musikwiedergabe geeignet. Das intelligente USB-Energiemanagementsystem ermöglicht einen Schnell-Ladestrom mit 2 A, damit Sie Ihr Smart-Gerät schnell aufladen können, wenn sich das Musiksystem im Standby-Modus befindet.
Der Audio-Eingang ermöglicht die direkte Wiedergabe von MP3-Inhalten von einem tragbaren Media-Player. So können Sie Ihre Lieblingstitel in hervorragender Soundqualität auf Ihrem Audiosystem genießen, indem Sie einfach nur Ihren tragbaren MP3-Player an das Audiosystem anschließen.
5.0
von 5
1
Bewertung
100%
empfehlen dieses Produkt.
kepepe
12/02/2019
Österreich
einwandfreies Produkt
Hätte nie gedacht, dass so eine relativ kleine Anlage so eine Musikleistung hervorbringt!
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für BTM2560 Mini-Stereoanlage verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für BTM2560 Mini-Stereoanlage verfasst