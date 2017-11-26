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Eingestellt
Mehr Power für Ihre Musik
Entdecken Sie Ihre Lieblingsalben neu. Dieses schlanke Microsystem bietet Ihnen mit 70 W satten Sound für noch mehr Freunde an Ihrer Musik – ob von klassischen CDs oder Ihren neuesten Wiedergabelisten. Bassreflexlautsprecher verbessern den Klang mit intensiven tiefen Tönen.
Bluetooth
CD, MP3-CD, USB, UKW
DAB+
4.2
von 5
6
Bewertungen
83%
empfehlen dieses Produkt.
supermann
26/11/2017
Deutschland
Ausgezeichnet
Dieses Produkt hat großartige Eigenschaften,einen super Bass .
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für BTB2570 Mini-Stereoanlage verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für BTB2570 Mini-Stereoanlage verfasst
Hr. Christensen
21/11/2020
Danmark
Godt musiksystem
Jeg mangler kun en audio indgang, så jeg kan tilslutte mit smart TV, ellers et super dejligt musiksystem.
Vorteile
Flot og enkelt design, nemt og overskueligt i brug, og så lige det at model navn/nummer står på forsiden, når man lige står og skal bruge det.
Nachteile
Mangler audio ingang for TV, smart TV.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für BTB2570 Mikromusiksystem verfasst
Datum der Benutzung 2020-07-21
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für BTB2570 Mikromusiksystem verfasst
Datum der Benutzung 2020-07-21
Meden
07/10/2020
Deutschland
Verifizierter Käufer
Seht guter Klang
Ich würde das Produkt jeder Person empfehlen, da gute Qualität
Vorteile
Gute Bedienung
Nachteile
Keine
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für BTB2570 Mini-Stereoanlage verfasst
Datum der Benutzung 2020-06-07
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für BTB2570 Mini-Stereoanlage verfasst
Datum der Benutzung 2020-06-07