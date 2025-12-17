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SteelPrecision Technologie
PowerAdapt Sensor
3-stufige Akkuanzeige
Der Philips Bartschneider 9000 Prestige verfügt über die brandneue SteelPrecision Technologie, die aus einem integrierten Metallkamm und einer starken Schneideeinheit besteht. Dieses System biegt sich nicht wie ein Kunststoffkamm, egal wie viel Druck ausgeübt wird und liefert so immer die gleichmäßigsten und präzisesten Trimmergebnisse*.
Erhalten Sie bei Ihrer Rasur das gleichmäßigste Ergebnis. Dieser Bartschneider für Männer folgt stets den Konturen Ihres Gesichts und verfügt über eine Antireibungsbeschichtung, die es ermöglicht, mühelos und bequem über Ihre Haut zu gleiten.
Unsere Metallklingen bleiben dauerhaft scharf. Dank der speziellen Geometrie der Klingen schneidet der Bartschneider 9000 Prestige selbst dickes Haar, ohne daran zu ziehen.
4.4
von 5
399
Bewertungen
88%
empfehlen dieses Produkt.
Woody55
17/12/2025
Österreich
Verifizierter Käufer
Sehr hochwertige Ausführung, das Ergebnis ist besonders zufriedenstellend
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Beard trimmer 9000 Prestige BT9810/15 Bartschneider verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Beard trimmer 9000 Prestige BT9810/15 Bartschneider verfasst
Rico12345
06/12/2022
Österreich
Verifizierter Käufer
Super
Der Rasierer ist sehr gut das rasieren geht viel schneller und er ist auch sehr angenehm auf der haut. einziges manko mann kann nicht 0,0mm einstellen wäre auch noch sinnvoll.
Vorteile
Alles Edelstahl sehr wertig langer akku
Nachteile
nicht auf 0,0mm einstellbar
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Beard trimmer 9000 Prestige BT9810/90 Bartschneider verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Beard trimmer 9000 Prestige BT9810/90 Bartschneider verfasst
Franckyyy
28/01/2026
Deutschland
Verifizierter Käufer
Klare Empfehlung
Zuverlässig, perfekt, nachhaltig Gutes professionelles Geräte für den Alltag
Diese Bewertung wurde für Beard trimmer 9000 Prestige BT9810/15 Bartschneider verfasst
Diese Bewertung wurde für Beard trimmer 9000 Prestige BT9810/15 Bartschneider verfasst
Basierend auf objektiven Tests zur Gleichmäßigkeit (mit Nahaufnahmen) in seiner Preisklasse, von einer Drittagentur durchgeführt