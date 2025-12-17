Ich habe den Beard Trimmer 9000 als Produkttester bekommen und wurde nicht enttäuscht. Der Trimmer ist sehr hochwertig verarbeitet und liegt gut in der Hand. Es ist überwiegend aus Metall und wirlt dadurch stabil und hochwertig. Für mich ganz wichtig, dass er im Gegensatz zu meinen vorherigen Trimmern ein ordentliches Gewicht mitbringt und sich dadurch sehr gut kontrollieren lässt für feine Übergänge. Die Schnittlänge lässt sich durch ein Drehrad gut einstellen und arretiert sehr fest, so dass es trotz Druck nicht versehentlich in der Länge verrutscht. Schneiden tut es sehr präzise und gut, wodurch man sowohl feine Übergänge hinkriegt als auch den dichten Bart mit einer Bewegung wegbekommt. Wie es dann nach Langzeitbetrieb aussieht kann ich nicht beurteilen, da ich ihn erst ca 2 Monate benutze. Mit im Set war auch das OneBlade. Anfangs war ich sehr skeptisch, da es sehr dünn ist und die Größe eines einfachen Rasierers hat. Aber ich wurde eines besseren belehrt. Er schneidet ohne Probleme auch etwas längere Stoppel und ist extrem Präzise. Zusammengefasst bin ich extremst zufrieden mit dem Produkt. Man kriegt den Bart ohne Probleme sehr sauber getrimmt und in Form gebracht. Mit dem OneBlade lassen sich dann die Konturen präzise machen. Kein Friseurbesuch mehr um den Bart zu machen und habe seitdem auch keine Klinge für die Konturen gebraucht. Absolute Kaufempfehlung für jeden, der Wert auf Qualität legt!