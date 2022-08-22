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Beardtrimmer series 7000Vakuum-Bartschneider

BT7500/15

3.7
| (507) Bewertungen
Vakuum-Bartschneider für ein sauberes Ergebnis
Trimmen Sie Bart, Schnurrbart und Koteletten sauber und präzise. Der neue Philips Vakuum Trimmer verfügt über ein verbessertes Hochleistungssystem mit 50 % stärkerem* Luftstrom. Es erfasst Haare effektiv für sauberes Trimmen.
Alle Vorteile anzeigen

Philips' Nr. 1 für sauberes Trimmen

Vakuum-Bartschneider für ein sauberes Ergebnis

  • 0,5-mm-Präzisionseinstellungen

  • Selbstschärfende Metallklingen

  • 75 Min. Akkubetrieb/1 Std. Ladezeit

  • Leistungsstarkes Vakuumsystem

Verbesserter Luftstrom für sauberes Trimmen

Verbesserter Luftstrom für sauberes Trimmen

Das leistungsstarke Vakuumsystem des Philips Bartschneiders 7000 bietet 50 % mehr Leistung und verbesserten Luftstrom, um bis zu 95 % der abgeschnittenen Haare** zu erfassen und für sauberes Trimmen zu sorgen.

Trimmt gleichmäßig und erfasst eng anliegende Haare

Trimmt gleichmäßig und erfasst eng anliegende Haare

Stoppeln haben keine Chance. Das Lift&Trim Pro-System erfasst alle eng anliegenden Haare und hebt sie für einen präzisen Schnitt in Richtung der Klingen an – und ist gleichzeitig auch für lange Bärte ein idealer Trimmer.

Selbstschärfende Klingen für wartungsfreien Einsatz

Selbstschärfende Klingen für wartungsfreien Einsatz

Die doppelt geschärften Klingen sind selbst für dickes Haar geeignet und garantieren präzise Kanten und jederzeit erstklassiges Trimmen. Kein Öl oder Ersatzklingen erforderlich.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

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Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
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3.7

von 5

507

Bewertungen

22/08/2022

Österreich

Österreich

Verifizierter Käufer

Exakte Längen einstellbar

Ich verwende den Barttrimmer neben dem Kürzen der Barthaare auch für das Trimmen der Körperbehaarung und bin absolut in allen Bereichen zufrieden. Hier insbesondere der Beine und Arme sowie der Schultern Ich werde ihn noch zum Bearbeiten der Rückenhaare testen (mit Hilfe meiner Partnerin) und hoffe, dass sich auch dabei ein zufriedenstellendes Ergebnis erzielen lässt.

Vorteile

0,z mm Längenstufen

Nachteile

Lässt sich leider nicht nass (unter Fließwasser) reinigen

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Beardtrimmer series 7000 BT7500/15 Vakuum-Bartschneider verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Beardtrimmer series 7000 BT7500/15 Vakuum-Bartschneider verfasst

29/12/2021

Österreich

Österreich

Verifizierter Käufer

Sehr gutes Produkt

Der Bartschnitt erfolgt sehr regelmäßig und die Absaugung funktioniert wirklich gut

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Beardtrimmer series 7000 BT7500/15 Vakuum-Bartschneider verfasst

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06/08/2021

Österreich

Österreich

Verifizierter Käufer

Sehr gutes Gerät

Ich habe mir den Barttrimmer gekauft, weil er ein spezielles figure hat: die Ansaugmöglichkeit der Barthaare. Es fällt kaum mehr was ins Waschbecken bzw. auf den Boden. Ein tolles Ding!

Vorteile

Ansaugmöglichkeit der Barthaare

Nachteile

Keine bekannt

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Beardtrimmer series 7000 BT7520/15 Vakuum-Bartschneider verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

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Haftungsausschlüsse

  1. Im Vergleich zu seinem Philips Vorgänger

  2. In der Laborumgebung auf Haarmatten getestet