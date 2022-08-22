Im Zuge eines Produkttest habe ich den Beardtrimmer Series 7000 (BT7512/15) von Philips testen dürfen und bin damit sehr zufrieden. Ich trage seit Jahren einen mittellangen Bart (ca. max. 3-5 cm) wobei ich äußerst penibel darauf achte, dass der Bart nach vorne verlaufend an Länge zunimmt. Hierfür benötige, ich natürlich einen Beardtrimmer, bei welchem ich verschiedene Trimmlängen einstellen kann, um einen vernünftigen Verlauf zu erhalten. Bisher habe ich meinen Bart mit einem Beardtrimmer ohne Aufsatz gekürzt. Alle Geräte, die ich bisher mit Aufsätzen ausprobiert habe, haben durch die verschiedenen Wuchsrichtungen meines Bartes, nur Bereiche meines Bartes gestutzt. Oftmals blieben einzelne Partien stehen, auch wenn ich gegen die Wuchsrichtungen getrimmt habe, sodass ich die Geräte immer ohne Aufsätze nutzte. Beim BT7512/15 ist dies nicht der Fall. Durch die hohe Anzahl an verschieden Einstellvariationen (zwischen 0.5 und 10mm in 0.5mm Schritten einstellbar) ist es mir mit diesem Gerät möglich einen, von oben beginnend nach unten hin schön verlaufenden Konturenschnitt zu erzeugen. Es ist das erste Gerät, das trotz eines Aufsatzes meinen Bart gewünscht trennt. Es bleibt einem zwar nicht erspart gegen die verschiedenen Wuchsrichtungen zu arbeiten, dennoch stutzt der BT7512/15 äußert sauber. Des Weiteren ist im Lieferumfang ein schmälerer Messeraufsatz inbegriffen, mit welchem man wunderbar die Oberlippe frei rasieren oder auch die Konturen an den Wangen und unten am Hals rasieren kann. Ich mach es zwar, keineswegs gerne, aber einmal in der Woche ist es soweit, dass der untere Halsbereich ausrasiert gehört, um einfach ein gepflegtes Erscheinungsbild zu erzeugen. Hierbei verwende ich den BT7512/15 ohne Aufsatz flach auf der Haut gegen die Wuchsrichtung um die etwas längeren Bartstoppel kurz zu schneiden, bevor ich diese anschließend mit dem Nassrasierer entferne. Dabei schneidet der BT7512/15 die Behaarung so gut an der Haut ab, dass es wie eine ein bis zwei Tage alte Rasur aussieht. Beim drüber fassen spürt man logischerweise die Haare, ich hatte hierbei aber noch nie Hautirritationen zu beklagen. Die Reinigung des BT7512/15 erweist sich meines Erachtens nach als ein etwas schwierigeres Unterfangen. Der Messeraufsatz lässt sich zwar leicht entfernen und die abgeschnittenen Haare befinden sich zur Gänze in dem dafür vorgesehen Behältnis und nicht wie bei meinem vorigen Gerät im gesamten Badezimmer verteilt, jedoch bekommt man die Haare aus diesem nicht so leicht wieder raus. Ich habe es mit der im Lieferumfang beigelegten kleinen Bürste versucht, was jedoch nur mäßigen Erfolg bringt, deshalb reinige ich das Gerät jetzt nach jedem gebrauch mit einer Mischung aus, ausblasen und ausspülen der Kammer was letztlich auch den gewünschten Erfolg bringt. Betreffend der Akkuleistung kann ich dahingehend noch keine Angaben machen, da die Geräteladung nach einer zwei Wöchigen Nutzungsphase, (bei 2 bis 3-maliger wöchentlicher Nutzung) noch nicht die geringsten Ermüdungserscheinungen aufweist. Ich habe den BT7512/15 nach Erhalt einen Nachmittag lang aufgeladen und wie gesagt, die Akkuleistung ist seit ca. 2 Wochen und ca. 7-maligen Gebrauch unverändert kraftvoll. Pro: + keine Hautirritationen + schneidet mit den Aufsätzen sauber die Haare ab + Akku reicht für mehrere Anwendungen + Konturenschneiden möglich Kontra: - Reinigung etwas umständlich Fazit: Wer einen neuen Beardtrimmer sucht, um saubere Verläufe und auch Konturen zu rasieren sollte hier zugreifen. Mit dem BT7512/15 erhält man ein Gerät, das beide Aufgaben erfüllt. Ich bin rundum zufrieden und gebe gerne 5 Sterne.