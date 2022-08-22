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BT7500/15
0,5-mm-Präzisionseinstellungen
Selbstschärfende Metallklingen
75 Min. Akkubetrieb/1 Std. Ladezeit
Leistungsstarkes Vakuumsystem
Das leistungsstarke Vakuumsystem des Philips Bartschneiders 7000 bietet 50 % mehr Leistung und verbesserten Luftstrom, um bis zu 95 % der abgeschnittenen Haare** zu erfassen und für sauberes Trimmen zu sorgen.
Stoppeln haben keine Chance. Das Lift&Trim Pro-System erfasst alle eng anliegenden Haare und hebt sie für einen präzisen Schnitt in Richtung der Klingen an – und ist gleichzeitig auch für lange Bärte ein idealer Trimmer.
Die doppelt geschärften Klingen sind selbst für dickes Haar geeignet und garantieren präzise Kanten und jederzeit erstklassiges Trimmen. Kein Öl oder Ersatzklingen erforderlich.
3.7
von 5
507
Bewertungen
awnikon
22/08/2022
Österreich
Verifizierter Käufer
Exakte Längen einstellbar
Ich verwende den Barttrimmer neben dem Kürzen der Barthaare auch für das Trimmen der Körperbehaarung und bin absolut in allen Bereichen zufrieden. Hier insbesondere der Beine und Arme sowie der Schultern Ich werde ihn noch zum Bearbeiten der Rückenhaare testen (mit Hilfe meiner Partnerin) und hoffe, dass sich auch dabei ein zufriedenstellendes Ergebnis erzielen lässt.
Vorteile
0,z mm Längenstufen
Nachteile
Lässt sich leider nicht nass (unter Fließwasser) reinigen
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Beardtrimmer series 7000 BT7500/15 Vakuum-Bartschneider verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Beardtrimmer series 7000 BT7500/15 Vakuum-Bartschneider verfasst
mi789
29/12/2021
Österreich
Verifizierter Käufer
Sehr gutes Produkt
Der Bartschnitt erfolgt sehr regelmäßig und die Absaugung funktioniert wirklich gut
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Beardtrimmer series 7000 BT7500/15 Vakuum-Bartschneider verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Beardtrimmer series 7000 BT7500/15 Vakuum-Bartschneider verfasst
Oslo4910
06/08/2021
Österreich
Verifizierter Käufer
Sehr gutes Gerät
Ich habe mir den Barttrimmer gekauft, weil er ein spezielles figure hat: die Ansaugmöglichkeit der Barthaare. Es fällt kaum mehr was ins Waschbecken bzw. auf den Boden. Ein tolles Ding!
Vorteile
Ansaugmöglichkeit der Barthaare
Nachteile
Keine bekannt
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Beardtrimmer series 7000 BT7520/15 Vakuum-Bartschneider verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Beardtrimmer series 7000 BT7520/15 Vakuum-Bartschneider verfasst
Im Vergleich zu seinem Philips Vorgänger
In der Laborumgebung auf Haarmatten getestet