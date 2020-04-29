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Eingestellt
Musik nonstop
Meine Musik hört nie auf. Mit dem kabellosen tragbaren Lautsprecher Everplay hören Sie durchgängig Musik ohne Unterbrechungen dank der starken Bluetooth-Verbindung und den intuitiven Auflademöglichkeiten. Das benutzerdefinierte Material sorgt nicht nur für einen tollen Look, sondern auch für Langlebigkeit.
10 W, 10 Stunden
Großer Bluetooth-Bereich
Wasserfest, staubdicht
Schnellladeoption
Der Lautsprecher ist mit dem DuraFit Material ummantelt und bietet funktionale und ästhetische Vorteile. Die oberen Gummiüberlagerungen decken einen passenden, farblich abgestimmten Stoff ab. Das rutsch- und kratzfeste sowie abwaschbare Material bietet zusätzlichen Schutz. Das einzigartige Rhombus-Mesh-Muster bietet ein hochmodernes, raffiniertes Design.
Mit der Anti-Übersteuerungsfunktion kannst du Musik lauter und hochwertiger genießen, selbst wenn der Batteriezustand niedrig ist. Sie akzeptiert Eingabesignale von 300 mV bis 1000 mV und schützt deine Lautsprecher vor Schäden durch Verzerrung. Diese integrierte Funktion überwacht das musikalische Signal, während es den Verstärker durchläuft, und behält Spitzen innerhalb des Verstärkerbereichs bei, um durch Audioverzerrungen verursachte Übersteuerung ohne Beeinträchtigung der Lautstärke zu vermeiden. Die Fähigkeit eines tragbaren Lautsprechers, musikalische Spitzen wiederzugeben, sinkt mit dem Batteriestatus. Die Anti-Übersteuerung verringert jedoch durch einen niedrigen Batteriezustand verursachte Spitzen und sorgt so für verzerrungsfreie Musik.
EverPlay Lautsprecher für satten Sound mit kompaktem Design und weitreichendem Bassstrahler. Für zusätzlichen und erweiterten Bass Boost.
5.0
von 5
2
Bewertungen
100%
empfehlen dieses Produkt.
Només lo bo
29/04/2020
España
Verifizierter Käufer
Excel·lent
Molt Bona qualitat de so. Baixos més que bons per lo petit que és. Bateria acceptable . Les 9:00h perfecte.
Vorteile
So. Disseny.
Nachteile
No pots sincronitzar dos per a fer un Estèreo real.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für BT6900A altavoz portátil inalámbrico verfasst
Datum der Benutzung 2019-03-29
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für BT6900A altavoz portátil inalámbrico verfasst
Datum der Benutzung 2019-03-29
Sr.PRàctic
07/04/2020
España
Genial
Petit però amb una qualitat de so excel·lent. Per al bany, la terrassa és ideal.
Vorteile
Excel·lent so, disseny exquisit, pràctic.
Nachteile
de moment res
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für BT6900A altavoz portátil inalámbrico verfasst
Datum der Benutzung 2020-03-07
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für BT6900A altavoz portátil inalámbrico verfasst
Datum der Benutzung 2020-03-07