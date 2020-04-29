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Eingestellt

Tragbarer, kabelloser Lautsprecher

BT6900A/00

5

| (2) Bewertungen | 100% empfehlen dieses Produkt.

Musik nonstop

Meine Musik hört nie auf. Mit dem kabellosen tragbaren Lautsprecher Everplay hören Sie durchgängig Musik ohne Unterbrechungen dank der starken Bluetooth-Verbindung und den intuitiven Auflademöglichkeiten. Das benutzerdefinierte Material sorgt nicht nur für einen tollen Look, sondern auch für Langlebigkeit.

Alle Vorteile anzeigen

Musik nonstop

  • 10 W, 10 Stunden

  • Großer Bluetooth-Bereich

  • Wasserfest, staubdicht

  • Schnellladeoption

Dreimal schnelleres Aufladen dank Schnellladung

Dreimal schnelleres Aufladen dank Schnellladung

Normalerweise dauert es eine Weile, bis ein Lautsprecher aufgeladen ist. Der EverPlay bietet jedoch eine Schnellladeoption, mit der er dreimal schneller aufgeladen wird als mit einem normalen USB-Adapter. Verwende den Schnelllade-Adapter von Qualcomm (nicht im Lieferumfang enthalten), der normalerweise bei Android-Telefonen zum Einsatz kommt, um den Lautsprecher aufzuladen und Zeit zu sparen.

Robustes Design – stoßfest, staubdicht und wasserfest (IP57)

Robustes Design – stoßfest, staubdicht und wasserfest (IP57)

Der EverPlay Lautsprecher ist extrem robust und bietet Staubdichtheit, Stoßfestigkeit und Wasserfestigkeit. Staub kann die Funktion des Lautsprechers nicht beeinflussen. Außerdem ist er bis zu 1 Meter über einen Zeitraum von 30 Minuten wasserfest. Also ab damit unter die Dusche – auch Regen und ein kurzes Abtauchen sind kein Problem. Die Stoßfestigkeit wurde unter widrigsten Bedingungen in der sogenannten "Belastungskammer" geprüft und der Lautsprecher mal so richtig durchgeschüttelt. Simuliert wurde dabei eine Produktlebensdauer von 5 Jahren. Kein Problem für den EverPlay!

Akkuanzeige für eine einfache Anzeige des Akkustands

Akkuanzeige für eine einfache Anzeige des Akkustands

Endlich ein Bluetooth-Lautsprecher, der einfach und deutlich anzeigt, wie viel Akkuleistung noch verfügbar ist. Drücke beim EverPlay einfach auf die Einschalttaste, um zu sehen, wie viel Akkuleistung noch vorhanden ist.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

5.0

von 5

2

Bewertungen

100%

empfehlen dieses Produkt.

4
3
2
1

29/04/2020

España

España

Verifizierter Käufer

Excel·lent

Molt Bona qualitat de so. Baixos més que bons per lo petit que és. Bateria acceptable . Les 9:00h perfecte.

Vorteile

So. Disseny.

Nachteile

No pots sincronitzar dos per a fer un Estèreo real.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für BT6900A altavoz portátil inalámbrico verfasst

Datum der Benutzung 2019-03-29

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für BT6900A altavoz portátil inalámbrico verfasst

Datum der Benutzung 2019-03-29

07/04/2020

España

España

Genial

Petit però amb una qualitat de so excel·lent. Per al bany, la terrassa és ideal.

Vorteile

Excel·lent so, disseny exquisit, pràctic.

Nachteile

de moment res

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für BT6900A altavoz portátil inalámbrico verfasst

Datum der Benutzung 2020-03-07

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für BT6900A altavoz portátil inalámbrico verfasst

Datum der Benutzung 2020-03-07

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