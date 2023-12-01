Ich habe den Philips Beardtrimmer BT5502/15 im Rahmen des Produkttests erhalten und Ich bin sehr zu frieden. Ich war zuerst bei einem Bartfriseur um eine schöne Form zu erhalten und seither schneide ich mit dem Barttrimmer ca. alle 3 Tage und die schöne Form bleibt erhalten. Er liegt sehr gut in der Hand weil er bisher der schmälste Rasierer ist den ich hatte und die Einstellung ist mit einem Rädchen ganz einfach zu bedienen. Optisch sieht der Barttrimmer gut aus, was mir persönlich aber nicht wichtig ist. Den Akku habe ich nach der 3ten Verwendung laden müssen, ist aber sehr schnell geladen. Die Reinigung ist unter fliesendem Wasser möglich, was somit eine schnelle Reinigung ermöglicht. Und den Rest säubere ich immer mit einem kleinen Pinsel. Ich bin äußerst zufrieden mit diesem Produkt und werde auch beim nächsten Mal zu einem Philips Produkt greifen. Habe schon mehrere Produkte und bin von jedem einzelnen sehr zufrieden.