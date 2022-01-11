ProdukteSupport

Später bezahlen mit Klarna

10 € für Newsletter Anmeldung

Kostenloser Versand ab 40 €

30 Tage Rückgaberecht

Alle Serien

  • Schnelles und präzises Trimmen
  • Schnelles und präzises Trimmen
  • Schnelles und präzises Trimmen
  • Schnelles und präzises Trimmen
  • Schnelles und präzises Trimmen
  • Schnelles und präzises Trimmen
  • Schnelles und präzises Trimmen
  • Schnelles und präzises Trimmen
  • Schnelles und präzises Trimmen
  • Schnelles und präzises Trimmen
  • Schnelles und präzises Trimmen
  • Schnelles und präzises Trimmen
  • Schnelles und präzises Trimmen
  • Schnelles und präzises Trimmen
  • Schnelles und präzises Trimmen
  • Schnelles und präzises Trimmen
  • Schnelles und präzises Trimmen
  • Schnelles und präzises Trimmen

Beard Trimmer 3000 SeriesBartpflege mit Metallklingen

BT3660/15

4.4
| (606) Bewertungen | 92% empfehlen dieses Produkt.
Schnelles und präzises Trimmen
Schnelles und präzises Trimmen. Unsere selbstschärfenden Metallklingen bieten zusätzliche Stärke für maximale Präzision beim Trimmen, und mit 40 Längeneinstellungen erhalten Sie die Präzision, die Sie sich wünschen.
Alle Vorteile anzeigen

Für gleichmäßige und saubere Konturen

Schnelles und präzises Trimmen

  • Metallklingen

  • 40 Längeneinstellungen

  • Präzise 0,5-mm-Schritte

  • 100 % abwaschbar

  • Bis zu 80 Minuten Akkulaufzeit

Maximale Präzision und langanhaltende Leistung

Maximale Präzision und langanhaltende Leistung

Selbstschärfende Metallklingen bieten zusätzliche Stärke für maximale Präzision beim Trimmen und bleiben so scharf wie am ersten Tag, ohne dass Klingenöl erforderlich ist. Die nicht korrosiven Klingen sind ebenfalls leicht zu reinigen.

Kreieren Sie Ihren Bart mit der Präzision, die Sie brauchen

Kreieren Sie Ihren Bart mit der Präzision, die Sie brauchen

Das Präzisionsrad des Trimmers verfügt über 40 Längeneinstellungen in 0,5-mm-Schritten, damit Sie Ihren Bart so präzise gestalten können, wie Sie es benötigen.

Effizientes und gleichmäßiges Trimmen für Ihren idealen Look

Effizientes und gleichmäßiges Trimmen für Ihren idealen Look

Die fortschrittlichen Lift & Trim-Kämme heben Haare in Richtung der Klinge an und erfassen Haare mit jedem Zug für ein effizientes und gleichmäßiges Trimmerlebnis.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Ersatzteil oder Zubehör finden

Finden Sie das passende Ersatzteil und Zubehör für Ihr Produkt

Ersatzteile und Zubehör

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.4

von 5

606

Bewertungen

92%

empfehlen dieses Produkt.

11/01/2022

Österreich

Österreich

Verifizierter Käufer

Alles, was man braucht!

10 Schnittstufen, angenehmes Design, das gut in der Hand liegt, leicht zu reinigen - uneingeschränkte Empfehlung!

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Beardtrimmer series 3000 BT3216/14 Bartschneider verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Beardtrimmer series 3000 BT3216/14 Bartschneider verfasst

08/01/2021

Österreich

Österreich

Verifizierter Käufer

Gutes Produkt

Schneidet sehr exakt, wesentlich besser als Vorgängermodell eines anderen Erzeugers. Akku hält lange.

Nachteile

keine

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Beardtrimmer series 3000 BT3226/14 Bartschneider verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Beardtrimmer series 3000 BT3226/14 Bartschneider verfasst

05/05/2019

Österreich

Österreich

Philips Barttrimmer 3000

Ein super schönes und gut durchdachtes Produkt. Er rasiert einwandfrei,er gleitet durch bärte wie ein Messer durch butter. Das Design ist sehr maskulin man erkennt sofort,den braucht der Mann von Welt. Dieser Trimmer super leicht und liegt angenehm in der Hand,auch nach längeren Gebrauch fühlt er sich nicht schwer an. Man kann ihn leicht von 0,5 mm auf 10 mm verstellen mittels drehknopf. Die klingen sind eindeutig ein qualitätsprudukt ohne Makel. Mit dem Akku kann man leicht 1 ganze Stunde rasieren. Top Produkt!

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Beardtrimmer series 3000 BT3226/14 Bartschneider verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Beardtrimmer series 3000 BT3226/14 Bartschneider verfasst

Melde dich für den Philips Newsletter an, um exklusive Angebote zu erhalten

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • Exklusive Angebote für Mitglieder.
  • Expertentipps und Inspiration.

Ich möchte Werbemitteilungen – basierend auf meinen Präferenzen und meinem Verhalten – zu Philips Produkten, Services, Events und Aktionen erhalten. Ich kann mich jederzeit ganz einfach abmelden!

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • Exklusive Angebote für Mitglieder.
  • Expertentipps und Inspiration.
Haftungsausschlüsse

  1. Bei Registrierung auf Philips.com innerhalb von 90 Tagen ab dem Kauf 