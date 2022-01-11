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Abgerundete Spitzen
40 Längeneinstellungen
Präzise 0,5-mm-Schritte
100 % abwaschbar
Bis zu 70 Minuten Akkulaufzeit
Die selbstschärfenden Klingen mit abgerundeten Spitzen sind sanft zur Haut und sorgen für ein angenehmeres Trimmen. Sie bleiben zudem so scharf wie am ersten Tag, ohne dass Klingenöl erforderlich ist. Die nicht korrosiven Klingen sind ebenfalls leicht zu reinigen.
Das Präzisionsrad des Trimmers verfügt über 40 Längeneinstellungen in 0,5-mm-Schritten, damit Sie Ihren Bart so präzise gestalten können, wie Sie es benötigen.
Die fortschrittlichen Lift & Trim-Kämme heben Haare in Richtung der Klinge an und erfassen Haare mit jedem Zug für ein effizientes und gleichmäßiges Trimmerlebnis.
4.4
von 5
606
Bewertungen
92%
empfehlen dieses Produkt.
sschwalm
11/01/2022
Österreich
Verifizierter Käufer
Alles, was man braucht!
10 Schnittstufen, angenehmes Design, das gut in der Hand liegt, leicht zu reinigen - uneingeschränkte Empfehlung!
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Beardtrimmer series 3000 BT3216/14 Bartschneider verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Beardtrimmer series 3000 BT3216/14 Bartschneider verfasst
Grigio
08/01/2021
Österreich
Verifizierter Käufer
Gutes Produkt
Schneidet sehr exakt, wesentlich besser als Vorgängermodell eines anderen Erzeugers. Akku hält lange.
Nachteile
keine
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Beardtrimmer series 3000 BT3226/14 Bartschneider verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Beardtrimmer series 3000 BT3226/14 Bartschneider verfasst
Fler
05/05/2019
Österreich
Philips Barttrimmer 3000
Ein super schönes und gut durchdachtes Produkt. Er rasiert einwandfrei,er gleitet durch bärte wie ein Messer durch butter. Das Design ist sehr maskulin man erkennt sofort,den braucht der Mann von Welt. Dieser Trimmer super leicht und liegt angenehm in der Hand,auch nach längeren Gebrauch fühlt er sich nicht schwer an. Man kann ihn leicht von 0,5 mm auf 10 mm verstellen mittels drehknopf. Die klingen sind eindeutig ein qualitätsprudukt ohne Makel. Mit dem Akku kann man leicht 1 ganze Stunde rasieren. Top Produkt!
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Beardtrimmer series 3000 BT3226/14 Bartschneider verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Beardtrimmer series 3000 BT3226/14 Bartschneider verfasst
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