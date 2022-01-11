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Beardtrimmer series 3000Bartschneider

BT3216/14

4.4
| (606) Bewertungen | 92% empfehlen dieses Produkt.
Dreitagebart leicht gemacht
Dieser Bartschneider mit innovativem Lift & Trim-System erfasst auch flach anliegende Haare für ein gleichmäßiges Ergebnis beim Trimmen. So erzielen Sie genau den Look, den Sie gerne möchten – ob Dreitagebart, kurzer oder langer Bart.
Alle Vorteile anzeigen

Lift & Trim-System schneidet 30 % schneller*

Dreitagebart leicht gemacht

  • 0,5-mm-Präzisionseinstellungen

  • Edelstahlklingen

  • 60 Min. Akkubetrieb/1 Std. Ladezeit

  • Lift & Trim-System

Trimmt gleichmäßig und erfasst eng anliegende Haare

Trimmt gleichmäßig und erfasst eng anliegende Haare

Der Philips Bartschneider mit unserem neuen Lift & Trim-System ist perfekt für einen Dreitagebart: ein Kamm hebt die Haare an und führt sie anschließend zu den Klingen. Dies sorgt für ein gleichmäßiges Trimmergebnis.

Für ein perfektes, aber geschütztes Trimmen

Für ein perfektes, aber geschütztes Trimmen

Die selbstschärfenden Edelstahlklingen des Philips Bartschneider 3000 bleiben so scharf und effizient wie am ersten Tag und sorgen für einen perfekten und hautschonenden Schnitt bei jedem Gebrauch.

Hautfreundliche Klingen für eine angenehme Anwendung

Hautfreundliche Klingen für eine angenehme Anwendung

Die abgerundeten Spitzen der Klingen verhindern Kratzer und Reizungen für einen sanfteren Hautkontakt.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

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Bewertungen

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4.4

von 5

606

Bewertungen

92%

empfehlen dieses Produkt.

11/01/2022

Österreich

Österreich

Verifizierter Käufer

Alles, was man braucht!

10 Schnittstufen, angenehmes Design, das gut in der Hand liegt, leicht zu reinigen - uneingeschränkte Empfehlung!

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Beardtrimmer series 3000 BT3216/14 Bartschneider verfasst

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08/01/2021

Österreich

Österreich

Verifizierter Käufer

Gutes Produkt

Schneidet sehr exakt, wesentlich besser als Vorgängermodell eines anderen Erzeugers. Akku hält lange.

Nachteile

keine

Ja, ich empfehle dieses Produkt

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05/05/2019

Österreich

Österreich

Philips Barttrimmer 3000

Ein super schönes und gut durchdachtes Produkt. Er rasiert einwandfrei,er gleitet durch bärte wie ein Messer durch butter. Das Design ist sehr maskulin man erkennt sofort,den braucht der Mann von Welt. Dieser Trimmer super leicht und liegt angenehm in der Hand,auch nach längeren Gebrauch fühlt er sich nicht schwer an. Man kann ihn leicht von 0,5 mm auf 10 mm verstellen mittels drehknopf. Die klingen sind eindeutig ein qualitätsprudukt ohne Makel. Mit dem Akku kann man leicht 1 ganze Stunde rasieren. Top Produkt!

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Beardtrimmer series 3000 BT3226/14 Bartschneider verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

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Haftungsausschlüsse

  1. Lift & Trim-System schneidet 30 % schneller – im Vergleich zum Vorgänger von Philips