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Lumea 9000 SeriesIPL Haarentfernungsgerät mit SenseIQ

BRI950/00

4.3
| (794) Bewertungen | 90% empfehlen dieses Produkt.

2 Auszeichnungen

Genießen Sie bis zu 12 Monate seidig glatte Haut*
Genießen Sie eine komfortable individuelle Behandlung mit der kabellosen Version der schnellsten Lumea IPL-Lösung. SenseIQ Technologie mit intelligenten Aufsätzen und Anleitungen in der Lumea IPL App sorgen für langanhaltend glatte Haut.
Alle Vorteile anzeigen

Genießen Sie bis zu 12 Monate haarfreie, glatte Haut*

Genießen Sie bis zu 12 Monate seidig glatte Haut*

  • Seidig glatte Haut für bis zu 6 Monate*

  • Zur Anwendung am Körper und im Gesicht

  • Einzigartig geformte Körperaufsätze

  • Zur sicheren Verwendung zu Hause

Schnelle Ergebnisse bei Behandlung 2x im Monat

Schnelle Ergebnisse bei Behandlung 2x im Monat

Zu Beginn alle zwei Wochen – das sind nur halb so viele Behandlungen wie bei anderen Marken. Anschließend nur eine Auffrischungsbehandlung pro Monat. Die Behandlung beider Unterschenkel dauert 8,5 Minuten.

Sanft und komfortabel mit SenseIQ

Sanft und komfortabel mit SenseIQ

Lumea Serie 9000 verfügt über fünf leicht anzupassende Lichteinstellungen. Unser SmartSkin Sensor erkennt den Hautton und unterstützt Sie bei der Auswahl der angenehmsten Einstellung. Intelligente Aufsätze passen die Behandlung an den jeweiligen Körperbereich an.

Mit und ohne Kabel verwendbar für eine komfortable Anwendung

Mit und ohne Kabel verwendbar für eine komfortable Anwendung

Philips Lumea wurde für eine einfache und bequeme Anwendung entwickelt. Verwenden Sie das Gerät kabelgebunden für eine schnelle Behandlung großer Körperpartien wie Ihrer Beine, oder behandeln Sie im kabellosen Akkumodus präzise schwer erreichbare Körperpartien.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Ersatzteil oder Zubehör finden

Finden Sie das passende Ersatzteil und Zubehör für Ihr Produkt

Ersatzteile und Zubehör

Auszeichnungen

  • Award image AWARD-612372
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Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.3

von 5

794

Bewertungen

90%

empfehlen dieses Produkt.

09/05/2026

Österreich

Österreich

Verifizierter Käufer

Sehr zufrieden mit dem Ergebnis

Wir sind sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Wir verwenden das Gerät nun seit ca. zwei Monaten und können definitiv schon tolle Ergebnisse sehen und spüren. Ich bin überzeugt, dass wir an den gewünschten Stellen bald nahezu haarlos sein werden. Im Nachhinein hätte ich mich jedoch wahrscheinlich für das Gerät ohne Kabel entschieden, da das Kabel etwas kurz und im Gebrauch manchmal unpraktisch ist. Die Mehrinvestition hätte sich hier für mich gelohnt. Trotzdem: alles in allem ein tolles Produkt – 5 von 5 Punkten.

Diese Bewertung wurde für Lumea IPL 8000 Series BRI945/00 IPL Haarentfernungsgerät mit SenseIQ verfasst

Date of Use 2026-03-14

Diese Bewertung wurde für Lumea IPL 8000 Series BRI945/00 IPL Haarentfernungsgerät mit SenseIQ verfasst

Date of Use 2026-03-14

13/06/2018

Österreich

Österreich

überzeugende Ergebnisse

Ich benutze das Gerät seit einem Monat und bin mit dem Ergebnis mehr als zufrieden. Schon nach nur zwei Anwendungen bemerkte ich eine wesentliche Haarreduktion. Die Behandlung ist nahezu schmerzfrei, an machen Stellen spürt man ein leichtes ziepen, jedoch ist das Gefühl innerhalb von kürzester Zeit weg. Für empfindlichere Stellen, reduzierte ich einfach die Intensität um eine Stufe. Für den verhältnismäßig kurzen Zeitaufwand lässt sich das Ergebnis mehr als sehen. Ich behandle damit meine Beine und Achseln und benötige dafür ca 20 Minuten. Besonders gut gefällt mir, dass man das Gerät mit und ohne Netzteil verwenden kann. Das erleichtert die Anwendungen für kleinere Partien zB Achseln enorm.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Lumea 9000 Series BRI950/00 IPL Haarentfernungsgerät mit SenseIQ verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Lumea 9000 Series BRI950/00 IPL Haarentfernungsgerät mit SenseIQ verfasst

13/06/2018

Österreich

Österreich

Tolles Gerät mit super einfachen Handhabung!

Vorweg zur Info: Ich habe den Lumea Prestige BRI950 im Rahmen eines Produkttestes von Philips kostenlos erhalten. Ich schreibe diese Bewertung aber ohne jeglichen Einfluss von Philips und werde euch einen absolut ehrlichen Überblick über das Gerät und die Handhabung geben. Zu meinem Haut- und Haartyp: Hauttyp: Helle Haut, die langsam bräunt. Haartyp: Dunkelbrond. 1. Zur Optik des Lumea Prestige Der Lumea Prestige kommt in einem mittelgroßen Paket, knackig verpackt und sieht genauso aus wie die Bilder vermuten lassen. Er fühlt sich in der Hand gut an, ist hochwertig und stylish. Mit Dabei ist eine Bedienungsanleitung, ein Stromkabel, ein weiterer Aufsatz mit kleinerem Fenster (für kleinere Körperstellen) und ein Täschchen für den Lumea Prestige (Dieses Täschchen könnte schon etwas schöner sein, ist ein simples weißes Ding, das Fäden zieht - aber gut, wegen dem Täschchen sind wir ja jetzt nicht da). 2. Die Handhabung Kaum ausgepackt lese ich mir die Bedienungsanleitung durch. Diese ist klar und einfach formuliert. Nach 5-10 Minuten hat man verstanden wie das Ganze funktioniert und ist gut informiert. Die Haare müssen rasiert sein, das Gerät senkrecht auf der Haut aufliegen, sodass das Lichtfenster meine Haut berührt. Es gibt eine Funktion, mit der der Lumea Prestige den Hautton erkennt, und mir dann die richtige Lichtintensität empfiehlt - es gibt 5 Stufen, die 5te ist die stärkste. Sobald der Lumea richtig aufliegt, leuchtet ein Licht auf, das mir signalisiert, dass der Lumea „bereit“ ist und ich „losschießen“ – also einen Lichtimpuls auslösen - kann. Sobald das Licht aufgeblitzt ist, bewege ich den Lumea zur nächsten, noch nicht behandelten Stellte, und löse wieder einen Lichtimpuls aus usw. bis ich mit der gewünschten Zone fertig bin. Das Licht störte meine Augen übrigends überhaupt nicht. Tut es weh? Ganz ehrlich – es ziept schon. Bei manchen Stellen – interessanterweise ums Knie zB. ziepte es schon ziemlich, selbst auf der niedrigsten Stufe. Aber von Schmerzen würde ich nicht reden. Es ist nicht super angenehm, aber ich weiß ja warum ich es mache. Die behandelte Stelle wird nach dem Lichtimpuls kurz heiß, das lässt sofort wieder nach. Es ist wirklich wichtig, sich vor der Nutzung gut zu rasieren, dann ziept es kaum! Dauert es lange? Absolut nicht. Ich habe Rezensionen gelesen, die behaupten ewig für die Beine zu brauchen und dass das Gerät nicht das „Bereit – Licht“ aufleuchten lässt. Das war bei mir alles kein Problem. Für beide Beine habe ich beim ersten Mal in etwa 10 Minuten gebraucht. Das „Bereit – Licht“ hat schnell aufgeleuchtet – wenn mal nicht, musste ich den Lumea einfach etwas fester auf die Haut drücken. Nach jedem Lichtimpuls braucht das Gerät nur 2-3 Sekunden, bis man den nächsten Lichtimpuls auslösen kann – so lange braucht man eh bist man es zur nächsten Hautstelle weiterbewegt hat. Intimzone? Ich habe den ganzen (äußeren!) Intimbereich behandelt – das geht ohne Probleme! Tut nicht mehr oder weniger weh als an anderen Körperstellen. Wie oft muss ich den Lumea verwenden? Laut Bedienungsanleitung alle 2 Wochen (4-5 Mal) – ein kürzeres Zeitintervall als 2 Wochen wird nicht empfohlen, da es keine besseren Ergebnisse bringt (Wegen dem Wachstumszyklus der Haare)! Danach kann die Behandlung immer wieder aufgefrischt werden, um das Ergebnis beizubehalten. 3. FAZIT: Ich finde den Lumea Prestige einfach toll! Er ist wirklich schön und – am aller wichtigsten: super einfach in der Handhabung! Seit ich ihn habe (3 Wochen), habe ich ihn zwei Mal benutzt und bemerke schon, dass der Haarwuchs weniger dicht ist. Mehr kann ich über den Erfolg der Behandlungen im jetzigen Moment noch nicht sagen – dafür muss ich noch ein paar Wochen warten und ein paar mal blitzen.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Lumea 9000 Series BRI950/00 IPL Haarentfernungsgerät mit SenseIQ verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Lumea 9000 Series BRI950/00 IPL Haarentfernungsgerät mit SenseIQ verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Durchschnittliche Haarreduzierung nach 12 Behandlungen: 86% weniger Haare im Unterschenkelbereich, 70% in der Bikinizone, 67% in den Achselhöhlen

  2. Bei Einhaltung des Behandlungsplans. Berechnet für die Anwendung im Unterschenkelbereich, in der Bikinizone, in den Achselhöhlen und im Gesicht. Die Lebensdauer der Lampe verlängert nicht die weltweite Philips Gewährleistung von 2 Jahren.

  3. * Bei Einhaltung des Behandlungsplans

  4. * * Die Studie wurde in den Niederlanden und in Österreich an 56 Frauen nach 3 Behandlungen an Achselhöhlen, Bikinizone und Beinen bzw. nach 2 Behandlungen im Gesicht durchgeführt.

  5. * * * Die Lebensdauer der Lampe übersteigt nicht die weltweite Philips Garantie von zwei Jahren.