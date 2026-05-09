Vorweg zur Info: Ich habe den Lumea Prestige BRI950 im Rahmen eines Produkttestes von Philips kostenlos erhalten. Ich schreibe diese Bewertung aber ohne jeglichen Einfluss von Philips und werde euch einen absolut ehrlichen Überblick über das Gerät und die Handhabung geben. Zu meinem Haut- und Haartyp: Hauttyp: Helle Haut, die langsam bräunt. Haartyp: Dunkelbrond. 1. Zur Optik des Lumea Prestige Der Lumea Prestige kommt in einem mittelgroßen Paket, knackig verpackt und sieht genauso aus wie die Bilder vermuten lassen. Er fühlt sich in der Hand gut an, ist hochwertig und stylish. Mit Dabei ist eine Bedienungsanleitung, ein Stromkabel, ein weiterer Aufsatz mit kleinerem Fenster (für kleinere Körperstellen) und ein Täschchen für den Lumea Prestige (Dieses Täschchen könnte schon etwas schöner sein, ist ein simples weißes Ding, das Fäden zieht - aber gut, wegen dem Täschchen sind wir ja jetzt nicht da). 2. Die Handhabung Kaum ausgepackt lese ich mir die Bedienungsanleitung durch. Diese ist klar und einfach formuliert. Nach 5-10 Minuten hat man verstanden wie das Ganze funktioniert und ist gut informiert. Die Haare müssen rasiert sein, das Gerät senkrecht auf der Haut aufliegen, sodass das Lichtfenster meine Haut berührt. Es gibt eine Funktion, mit der der Lumea Prestige den Hautton erkennt, und mir dann die richtige Lichtintensität empfiehlt - es gibt 5 Stufen, die 5te ist die stärkste. Sobald der Lumea richtig aufliegt, leuchtet ein Licht auf, das mir signalisiert, dass der Lumea „bereit“ ist und ich „losschießen“ – also einen Lichtimpuls auslösen - kann. Sobald das Licht aufgeblitzt ist, bewege ich den Lumea zur nächsten, noch nicht behandelten Stellte, und löse wieder einen Lichtimpuls aus usw. bis ich mit der gewünschten Zone fertig bin. Das Licht störte meine Augen übrigends überhaupt nicht. Tut es weh? Ganz ehrlich – es ziept schon. Bei manchen Stellen – interessanterweise ums Knie zB. ziepte es schon ziemlich, selbst auf der niedrigsten Stufe. Aber von Schmerzen würde ich nicht reden. Es ist nicht super angenehm, aber ich weiß ja warum ich es mache. Die behandelte Stelle wird nach dem Lichtimpuls kurz heiß, das lässt sofort wieder nach. Es ist wirklich wichtig, sich vor der Nutzung gut zu rasieren, dann ziept es kaum! Dauert es lange? Absolut nicht. Ich habe Rezensionen gelesen, die behaupten ewig für die Beine zu brauchen und dass das Gerät nicht das „Bereit – Licht“ aufleuchten lässt. Das war bei mir alles kein Problem. Für beide Beine habe ich beim ersten Mal in etwa 10 Minuten gebraucht. Das „Bereit – Licht“ hat schnell aufgeleuchtet – wenn mal nicht, musste ich den Lumea einfach etwas fester auf die Haut drücken. Nach jedem Lichtimpuls braucht das Gerät nur 2-3 Sekunden, bis man den nächsten Lichtimpuls auslösen kann – so lange braucht man eh bist man es zur nächsten Hautstelle weiterbewegt hat. Intimzone? Ich habe den ganzen (äußeren!) Intimbereich behandelt – das geht ohne Probleme! Tut nicht mehr oder weniger weh als an anderen Körperstellen. Wie oft muss ich den Lumea verwenden? Laut Bedienungsanleitung alle 2 Wochen (4-5 Mal) – ein kürzeres Zeitintervall als 2 Wochen wird nicht empfohlen, da es keine besseren Ergebnisse bringt (Wegen dem Wachstumszyklus der Haare)! Danach kann die Behandlung immer wieder aufgefrischt werden, um das Ergebnis beizubehalten. 3. FAZIT: Ich finde den Lumea Prestige einfach toll! Er ist wirklich schön und – am aller wichtigsten: super einfach in der Handhabung! Seit ich ihn habe (3 Wochen), habe ich ihn zwei Mal benutzt und bemerke schon, dass der Haarwuchs weniger dicht ist. Mehr kann ich über den Erfolg der Behandlungen im jetzigen Moment noch nicht sagen – dafür muss ich noch ein paar Wochen warten und ein paar mal blitzen.