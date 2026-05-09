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SmartSkin Sensor
2 intelligente Aufsätze: Körper, Gesicht
Lumea IPL App
Verwendung mit Kabel
Zu Beginn alle zwei Wochen – das sind nur halb so viele Behandlungen wie bei anderen Marken. Anschließend nur eine Auffrischungsbehandlung pro Monat. Die Behandlung beider Unterschenkel dauert 8,5 Minuten.
Lumea Prestige verfügt über fünf leicht anzupassende Lichteinstellungen. Unser SmartSkin Sensor erkennt den Hautton und unterstützt Sie bei der Auswahl der angenehmsten Einstellung. Intelligente Aufsätze passen die Behandlung an den jeweiligen Körperbereich an.
Lumea Prestige ermöglicht dank besonders langem Kabel eine komfortable und flexible Behandlung verschiedener Körperbereiche.
Auszeichnungen
4.3
von 5
794
Bewertungen
90%
empfehlen dieses Produkt.
Cathy987
09/05/2026
Österreich
Verifizierter Käufer
Sehr zufrieden mit dem Ergebnis
Wir sind sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Wir verwenden das Gerät nun seit ca. zwei Monaten und können definitiv schon tolle Ergebnisse sehen und spüren. Ich bin überzeugt, dass wir an den gewünschten Stellen bald nahezu haarlos sein werden. Im Nachhinein hätte ich mich jedoch wahrscheinlich für das Gerät ohne Kabel entschieden, da das Kabel etwas kurz und im Gebrauch manchmal unpraktisch ist. Die Mehrinvestition hätte sich hier für mich gelohnt. Trotzdem: alles in allem ein tolles Produkt – 5 von 5 Punkten.
Diese Bewertung wurde für Lumea IPL 8000 Series BRI945/00 IPL Haarentfernungsgerät mit SenseIQ verfasst
Date of Use 2026-03-14
Diese Bewertung wurde für Lumea IPL 8000 Series BRI945/00 IPL Haarentfernungsgerät mit SenseIQ verfasst
Date of Use 2026-03-14
Katrin
13/06/2018
Österreich
Teil der Aktion
überzeugende Ergebnisse
Ich benutze das Gerät seit einem Monat und bin mit dem Ergebnis mehr als zufrieden. Schon nach nur zwei Anwendungen bemerkte ich eine wesentliche Haarreduktion. Die Behandlung ist nahezu schmerzfrei, an machen Stellen spürt man ein leichtes ziepen, jedoch ist das Gefühl innerhalb von kürzester Zeit weg. Für empfindlichere Stellen, reduzierte ich einfach die Intensität um eine Stufe. Für den verhältnismäßig kurzen Zeitaufwand lässt sich das Ergebnis mehr als sehen. Ich behandle damit meine Beine und Achseln und benötige dafür ca 20 Minuten. Besonders gut gefällt mir, dass man das Gerät mit und ohne Netzteil verwenden kann. Das erleichtert die Anwendungen für kleinere Partien zB Achseln enorm.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Lumea 9000 Series BRI950/00 IPL Haarentfernungsgerät mit SenseIQ verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Lumea 9000 Series BRI950/00 IPL Haarentfernungsgerät mit SenseIQ verfasst
Naledi
13/06/2018
Österreich
Teil der Aktion
Tolles Gerät mit super einfachen Handhabung!
Vorweg zur Info: Ich habe den Lumea Prestige BRI950 im Rahmen eines Produkttestes von Philips kostenlos erhalten. Ich schreibe diese Bewertung aber ohne jeglichen Einfluss von Philips und werde euch einen absolut ehrlichen Überblick über das Gerät und die Handhabung geben. Zu meinem Haut- und Haartyp: Hauttyp: Helle Haut, die langsam bräunt. Haartyp: Dunkelbrond. 1. Zur Optik des Lumea Prestige Der Lumea Prestige kommt in einem mittelgroßen Paket, knackig verpackt und sieht genauso aus wie die Bilder vermuten lassen. Er fühlt sich in der Hand gut an, ist hochwertig und stylish. Mit Dabei ist eine Bedienungsanleitung, ein Stromkabel, ein weiterer Aufsatz mit kleinerem Fenster (für kleinere Körperstellen) und ein Täschchen für den Lumea Prestige (Dieses Täschchen könnte schon etwas schöner sein, ist ein simples weißes Ding, das Fäden zieht - aber gut, wegen dem Täschchen sind wir ja jetzt nicht da). 2. Die Handhabung Kaum ausgepackt lese ich mir die Bedienungsanleitung durch. Diese ist klar und einfach formuliert. Nach 5-10 Minuten hat man verstanden wie das Ganze funktioniert und ist gut informiert. Die Haare müssen rasiert sein, das Gerät senkrecht auf der Haut aufliegen, sodass das Lichtfenster meine Haut berührt. Es gibt eine Funktion, mit der der Lumea Prestige den Hautton erkennt, und mir dann die richtige Lichtintensität empfiehlt - es gibt 5 Stufen, die 5te ist die stärkste. Sobald der Lumea richtig aufliegt, leuchtet ein Licht auf, das mir signalisiert, dass der Lumea „bereit“ ist und ich „losschießen“ – also einen Lichtimpuls auslösen - kann. Sobald das Licht aufgeblitzt ist, bewege ich den Lumea zur nächsten, noch nicht behandelten Stellte, und löse wieder einen Lichtimpuls aus usw. bis ich mit der gewünschten Zone fertig bin. Das Licht störte meine Augen übrigends überhaupt nicht. Tut es weh? Ganz ehrlich – es ziept schon. Bei manchen Stellen – interessanterweise ums Knie zB. ziepte es schon ziemlich, selbst auf der niedrigsten Stufe. Aber von Schmerzen würde ich nicht reden. Es ist nicht super angenehm, aber ich weiß ja warum ich es mache. Die behandelte Stelle wird nach dem Lichtimpuls kurz heiß, das lässt sofort wieder nach. Es ist wirklich wichtig, sich vor der Nutzung gut zu rasieren, dann ziept es kaum! Dauert es lange? Absolut nicht. Ich habe Rezensionen gelesen, die behaupten ewig für die Beine zu brauchen und dass das Gerät nicht das „Bereit – Licht“ aufleuchten lässt. Das war bei mir alles kein Problem. Für beide Beine habe ich beim ersten Mal in etwa 10 Minuten gebraucht. Das „Bereit – Licht“ hat schnell aufgeleuchtet – wenn mal nicht, musste ich den Lumea einfach etwas fester auf die Haut drücken. Nach jedem Lichtimpuls braucht das Gerät nur 2-3 Sekunden, bis man den nächsten Lichtimpuls auslösen kann – so lange braucht man eh bist man es zur nächsten Hautstelle weiterbewegt hat. Intimzone? Ich habe den ganzen (äußeren!) Intimbereich behandelt – das geht ohne Probleme! Tut nicht mehr oder weniger weh als an anderen Körperstellen. Wie oft muss ich den Lumea verwenden? Laut Bedienungsanleitung alle 2 Wochen (4-5 Mal) – ein kürzeres Zeitintervall als 2 Wochen wird nicht empfohlen, da es keine besseren Ergebnisse bringt (Wegen dem Wachstumszyklus der Haare)! Danach kann die Behandlung immer wieder aufgefrischt werden, um das Ergebnis beizubehalten. 3. FAZIT: Ich finde den Lumea Prestige einfach toll! Er ist wirklich schön und – am aller wichtigsten: super einfach in der Handhabung! Seit ich ihn habe (3 Wochen), habe ich ihn zwei Mal benutzt und bemerke schon, dass der Haarwuchs weniger dicht ist. Mehr kann ich über den Erfolg der Behandlungen im jetzigen Moment noch nicht sagen – dafür muss ich noch ein paar Wochen warten und ein paar mal blitzen.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Lumea 9000 Series BRI950/00 IPL Haarentfernungsgerät mit SenseIQ verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Lumea 9000 Series BRI950/00 IPL Haarentfernungsgerät mit SenseIQ verfasst
Beginnend nach 3 Behandlungen. Durchschnittlich 86% weniger Haare an den Unterschenkeln nach 18 Monaten
Bis zu 92 % weniger Haare nach 3 Behandlungen laut Behandlungsplan, ermittelt an den Beinen. Einzelne Ergebnisse können variieren.
** Bei Einhaltung des Behandlungsplans
** * Die Studie wurde in den Niederlanden und in Österreich an 46 Frauen nach 3 Behandlungen an Achselhöhlen, Bikinizone und Beinen bzw. nach 2 Behandlungen im Gesicht durchgeführt.