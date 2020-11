Professionelle IPL-Technologie für zu Hause, zusammen mit Dermatologen entwickelt

IPL steht für Intense Pulsed Light. Philips Lumea behandelt die Haarwurzeln mit sanften Lichtimpulsen und versetzt die Haarfollikel so in einen Ruhezustand. Folglich sinkt die Haarwuchsmenge nach und nach. Mit Behandlungs-Wiederholungen bleibt Ihre Haut wunderbar haarfrei und spürbar glatt. Die Behandlung für weniger Haarwachstum ist sicher und sanft, selbst an empfindlichen Stellen. Philips Lumea ist klinisch getestet und wurde zusammen mit Dermatologen entwickelt – für eine einfache und effektive Behandlung, bequem von zu Hause aus.