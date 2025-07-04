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5 manuell einstellbare Intensitätsstufen
2 Aufsätze: Körper, Gesicht
Lumea IPL App
Verwendung mit Kabel
Inklusive Korrekturtrimmer (HP6388)
Beginnen Sie mit 4 Behandlungsphasen nur alle zwei Wochen während der Anfangsphase – das sind nur halb so viele Behandlungen im Vergleich zu anderen Marken. Fahren Sie dann mit monatlichen Auffrischungsphasen fort, um das Ergebnis beizubehalten.
Wählen Sie aus fünf Intensitätsstufen, die eine komfortable Behandlung ermöglichen. Der Hauttonsensor verhindert die Behandlung von Hautbereichen, die für eine IPL-Behandlung zu dunkel sind.
Dank besonders langem Kabel ist eine komfortable und flexible Behandlung verschiedener Körperbereiche möglich.
Auszeichnungen
4.2
von 5
1610
Bewertungen
89%
empfehlen dieses Produkt.
Asteria
04/07/2025
Österreich
Verifizierter Käufer
Super
Super, gut, funktioniert, ich bin zufrieden, danke.
Vorteile
Funktioniert
Nachteile
Viel Arbeit
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Lumea IPL 7000 Series BRI923/00 IPL-Haarentfernungsgerät verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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MartinaMM
20/12/2024
Österreich
Verwende es seit 5Jahren
Verwende das Gerät seit 5Jahren und bin sehr zufrieden. Es funktioniert wirklich. Die wenigen Haare die nachwachsen sind viel feiner und können gut und schnell epiliert werden.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Lumea IPL 7000 Series BRI923/00 IPL-Haarentfernungsgerät verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Jolly11
06/06/2024
Österreich
Verifizierter Käufer
Gutes Gerät!
Funktioniert tadellos, hält was es verspricht. Tolle Ergebnisse.
Vorteile
Einfache Bedienung.
Nachteile
Könnte kleiner sein.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Lumea IPL 7000 Series BRI921/00 IPL-Haarentfernungsgerät verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Nach 12 Behandlungen durchschnittlich 82% weniger Haare an den Unterschenkeln.
Wenn der Behandlungsplan eingehalten wird; Ergebnisse können individuell variieren.