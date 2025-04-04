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  • Glatte Haut. Absolutes Selbstbewusstsein
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Beauty Set Series 9000Für den ganzen Körper

BRE770/92

4.4
| (717) Bewertungen | 91% empfehlen dieses Produkt.
Glatte Haut. Absolutes Selbstbewusstsein
Das Philips Beauty-Set der 9000er Serie ist eine luxuriöse Komplettlösung für eine glatte Haut von Kopf bis Fuß. Bestehend aus sechs Accessoires, dem Haarentferner für das Gesicht und vielseitige Aufsätze inbegriffen. Für die Behandlung von Haut, Gesicht, Körper und Füßen.
Alle Vorteile anzeigen

Hautpflege. Haarentfernung im Gesicht und am Körper. Pediküre

Glatte Haut. Absolutes Selbstbewusstsein

  • Komplettlösung

  • Zur Hautpflege und Haarentfernung

  • +6 Zubehörteile

Wochenlang glatte Haut mit unserem Epilierer

Wochenlang glatte Haut mit unserem Epilierer

Die Double Action Technologie synchronisiert die langen Keramikpinzetten kontinuierlich – für festes Greifen und die Entfernung von Haaren kürzer als 0,5 mm. Der breite Epilierkopf mit 50% längeren Pinzetten entfernt mehr Haare in einem Durchgang*. Mit nur einer Rasur wochenlang glatte Haut.

Unser schnellster Epilierer

Unser schnellster Epilierer

Unsere Pinzetten rotieren zudem schneller pro Minute als beim Braun Silk-épil 9.

32 hypoallergene Keramikpinzetten für eine sanfte Rasur

32 hypoallergene Keramikpinzetten für eine sanfte Rasur

32 Keramikpinzetten aus hypoallergenem Material für eine sanfte Rasur. Sie gleiten mühelos über die Haut, mit weniger Reibung und mehr Hautkontakt*. 91% der Anwenderinnen bestätigen das angenehme Gefühl auf der Haut**.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Ersatzteil oder Zubehör finden

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Ersatzteile und Zubehör

Bewertungen

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4.4

von 5

717

Bewertungen

91%

empfehlen dieses Produkt.

04/04/2025

Österreich

Österreich

Verifizierter Käufer

Das Produkt hat viele Vorteile.

Perfekte Ganzkörperhaarentfernung.Bin sehr zufrieden.

Diese Bewertung wurde für Beauty Set Series 9000 BRE770/92 Für den ganzen Körper verfasst

Diese Bewertung wurde für Beauty Set Series 9000 BRE770/92 Für den ganzen Körper verfasst

28/12/2022

Österreich

Österreich

Verifizierter Käufer

Ein tolles Gerät

Der Epilierer war ein Weihnachtsgeschenk für meine Freundin!Hat es am nächsten Tag gleich ausprobiert und er funktioniert einwandfrei und sie ist sehr zufrieden damit!Hat verschiedene Aufsätze für verschiedene Funktionen und er zum weiterempfehlen!

Vorteile

Verschiedene Aufsätze,Geht leise,Licht

Nachteile

Keine

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Epilator Series 8000 BRE735/00 Epilierer, nass und trocken verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Epilator Series 8000 BRE735/00 Epilierer, nass und trocken verfasst

24/01/2022

Österreich

Österreich

Verifizierter Käufer

Sehr guter Epilierer

Schade das die Kinder den alten Epilierer nicht früher kaputt gemacht haben. Dieser Epilierer funktioniert schnell und ziept viel weniger. Er liegt ergonomisch an und man muss dadurch über die Stellen weniger oft drüber. Er ist leicht zu reinigen. Wusste zuerst nicht recht wie der Aufsatz rauf, muss nur im richtigen Winkel drauf gesteckt werden. Ist mE aber nicht wirklich notwendig außer der für den Intimbereich. Den Rasierer und Trimmer habe ich noch nicht getestet. Der Aufsatz für die Hornhaut der Füße find ich sehr praktisch und auch effizient. Hab den alten von Scholl dann gleich entsorgt. Er ist sehr handlich und platzsparend für Reisen und der Akku hält sich sehr gut. Die Bürste fürs Gesicht werde ich wahrscheinlich nie brauchen, da bleibe ich beim bestehenden Gerät mit Silikonaufsatz.

Vorteile

Ein Gerät, viele Möglichkeiten und Aufsätze, handlich, schmerzreduzierte Haarentfernung, auch Nassanwendung möglich

Nachteile

Man braucht zum Epilieren im Allgemeinen schon länger als zum Rasieren

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Epilator Series 8000 BRE740/10 Epilierer, nass und trocken verfasst

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Diese Bewertung wurde für Epilator Series 8000 BRE740/10 Epilierer, nass und trocken verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Im Vergleich zum Philips Satinelle Advanced und Satinelle Prestige

  2. CLT Deutschland N = 153, 2019

  3. HUT USA, 141 Probanden, 2022