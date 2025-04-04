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Für Beine und Körper
Akkubetrieb
+5 Zubehörteile
Die Double Action Technology synchronisiert die langen Keramikpinzetten kontinuierlich – für festes Greifen und die Entfernung von Haaren kürzer als 0,5 mm. Der breite Epilierkopf mit 50% längeren Pinzetten entfernt mehr Haare in einem Durchgang*. Mit nur einer Rasur wochenlang glatte Haut.
Unsere Pinzetten rotieren zudem schneller pro Minute als beim Braun Silk-épil 9.
32 Keramikpinzetten aus hypoallergenem Material für eine sanfte Rasur. Sie gleiten mühelos über die Haut, mit weniger Reibung und mehr Hautkontakt*. 91% der Anwenderinnen bestätigen das angenehme Gefühl auf der Haut**.
4.4
von 5
717
Bewertungen
91%
empfehlen dieses Produkt.
Ehrentraud
04/04/2025
Österreich
Verifizierter Käufer
Das Produkt hat viele Vorteile.
Perfekte Ganzkörperhaarentfernung.Bin sehr zufrieden.
Diese Bewertung wurde für Beauty Set Series 9000 BRE770/92 Für den ganzen Körper verfasst
Diese Bewertung wurde für Beauty Set Series 9000 BRE770/92 Für den ganzen Körper verfasst
Kokse
28/12/2022
Österreich
Verifizierter Käufer
Ein tolles Gerät
Der Epilierer war ein Weihnachtsgeschenk für meine Freundin!Hat es am nächsten Tag gleich ausprobiert und er funktioniert einwandfrei und sie ist sehr zufrieden damit!Hat verschiedene Aufsätze für verschiedene Funktionen und er zum weiterempfehlen!
Vorteile
Verschiedene Aufsätze,Geht leise,Licht
Nachteile
Keine
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Epilator Series 8000 BRE735/00 Epilierer, nass und trocken verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Epilator Series 8000 BRE735/00 Epilierer, nass und trocken verfasst
Bibi_Wi
24/01/2022
Österreich
Verifizierter Käufer
Sehr guter Epilierer
Schade das die Kinder den alten Epilierer nicht früher kaputt gemacht haben. Dieser Epilierer funktioniert schnell und ziept viel weniger. Er liegt ergonomisch an und man muss dadurch über die Stellen weniger oft drüber. Er ist leicht zu reinigen. Wusste zuerst nicht recht wie der Aufsatz rauf, muss nur im richtigen Winkel drauf gesteckt werden. Ist mE aber nicht wirklich notwendig außer der für den Intimbereich. Den Rasierer und Trimmer habe ich noch nicht getestet. Der Aufsatz für die Hornhaut der Füße find ich sehr praktisch und auch effizient. Hab den alten von Scholl dann gleich entsorgt. Er ist sehr handlich und platzsparend für Reisen und der Akku hält sich sehr gut. Die Bürste fürs Gesicht werde ich wahrscheinlich nie brauchen, da bleibe ich beim bestehenden Gerät mit Silikonaufsatz.
Vorteile
Ein Gerät, viele Möglichkeiten und Aufsätze, handlich, schmerzreduzierte Haarentfernung, auch Nassanwendung möglich
Nachteile
Man braucht zum Epilieren im Allgemeinen schon länger als zum Rasieren
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Epilator Series 8000 BRE740/10 Epilierer, nass und trocken verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Epilator Series 8000 BRE740/10 Epilierer, nass und trocken verfasst
vs Philips Satinelle Advanced and Satinelle Prestige
CLT Deutschland N = 153, 2019