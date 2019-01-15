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Eingestellt
BRE611/00
Unsere schnellste Haarentfernung selbst für feinste Härchen
Unser bisher schnellster Epilierer verfügt über einzigartige Keramikpinzetten, die sich schneller drehen als je zuvor, und so selbst feine und kurze Härchen zuverlässig erfassen. Erleben Sie wochenlang glatte Haut, und behandeln Sie Körperbereiche mit maßgeschneiderten Haarentfernungsmethoden.
Für Beine und Körper
Keramikpinzetten erfassen feine Haare
S-förmiger Griff
+ 4 Zubehörteile
Unser Epilierkopf bietet eine einzigartige strukturierte Keramikoberfläche, die selbst feinste Härchen und Haare, die 4 Mal kürzer sind als mit Wachs, sanft entfernt. Jetzt mit schnellerer Scheibenrotation als je zuvor (2.200 U/Min.) für unsere schnellste Haarentfernung.
Der besonders breite Epilierkopf erfasst mehr Haut und sorgt so mit jedem Zug für schnellere Haarentfernung.
Mit Anti-Rutsch-Griff entwickelt, sodass sich das Gerät ideal für die Verwendung mit Wasser eignet. Ermöglicht eine angenehme, sanfte Haarentfernung unter der Dusche oder in der Badewanne. Sie können das Gerät für optimalen Komfort kabellos verwenden.
Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps
Finden Sie das passende Ersatzteil und Zubehör für Ihr Produkt
3.9
von 5
635
Bewertungen
Denisa
15/01/2019
Österreich
Super Produkt
Ich habe dieses Produkt im Rahmen eines Produkttests von Philips erhalten, ich bin sehr zufrieden mit dem !habe ich alles Funktion ausprobiert, Die Achseln und Intimbereich waren nach epilieren wenig gerötet und schmerzen habe ich nicht so stark gehabt ( natürlich Haut war nass). Das Gerät ist kabellos, extrem schnell aufgeladen und das ist Magie ! Fast schmerzfrei ich habe nicht geglaubt! Natürlich weiter empfehlen
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Satinelle Advanced BRE635/00 Epilierer, nass und trocken verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Satinelle Advanced BRE635/00 Epilierer, nass und trocken verfasst
vg89
07/01/2019
Österreich
Tolles Produkt
Ich habe den Philips Epilierer kostenlos zum Testen bekommen. Benutzte bereits gelegentlich einen anderen Epilierer. Jedoch leider mit Stromkabel. Dieser akkubetriebene Epilierer ist toll, weil man eben in der Dusche und in der Badewanne epilieren kann. Das kleine Licht ist sehr praktisch, damit man im Wasser genug sehen kann. Funktioniert sehr gut. Hätte mir gewünscht, dass es vielleicht dieser Epilierer schafft, es weniger schmerzhaft durchzuführen. Das ist leider nicht passiert. Also Augen zu und durch! Es sind einige Aufsätze dabei- Ausprobiert habe ich zusätzlich den Scherkopf. Funktioniert ebenso einwandfrei. Anders als bei meinem Vergleichsprodukt bleibt man nicht mit den Zacken hängen- also gibt es auch keine Verletzungen. Hab keinerlei Hautirritationen bekommen. Die Akkulaufzeit habe ich noch nicht vollständig ausgereizt. 1x Epilieren und 2x Rasieren war kein Problem Bin also sehr zufrieden mit dem Produkt und würde den Epilierer auf jedenfall weiterempfehlen.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Satinelle Advanced BRE635/00 Epilierer, nass und trocken verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Rebekka
17/12/2018
Österreich
Dieser Epilierer hat bemerkenswerte Eigenschaften
Ich habe dieses Produkt im Rahmen eines Produkttests von Philips erhalten, Philips nimmt keinen redaktionellen Einfluss auf meine Bewertung. Durch die Keramikpinzetten des Produktes ist der Epiliervorgang nahezu schmerzfrei, habe mir sogar die Achseln epiliert, was ich bisher mit einem anderen Gerät erst einmal versucht habe, jedoch aufgrund der Schmerzen es nie wieder versucht habe. Das Gerät ist kabellos, trocken und nass zu verwenden, extrem schnell aufgeladen und liegt sehr gut in der Hand. Für die individuellen Bedürfnisse gibt es fünf verschiedene Ausätze. Kann diesen Epilierer durchaus weiter empfehlen.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Satinelle Advanced BRE635/00 Epilierer, nass und trocken verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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