Ich habe den Satinelle Essential Mini-Epilierer kostenlos im Rahmen eines Produkttests bekommen und Philips hat keinen redaktionellen Einfluss auf die Bewertung. Ich bin positiv überrascht von der Power dieses Geräts. Erwartungen waren gering, weil ich schon einen Philips Epilierer Satinelle Advanced Kabelloser Nass- und Trocken Epilierer BRE635/00, der Akku-betrieben ist besitze. Da er klein, handlich, batteriebetrieben und kein lästiges Ladekabel benötigt wird ist er für den Urlaub sehr gut geeignet. Ich habe mir ehrlich gesagt nicht viel erwartet, muss aber sagen das er für die Achseln und Bikinizone angenehmer ist, da er keine große Fläche hat. Für die Beine dauert es mir aber zu lange. Anfangs dachte ich die Batterien müssen doch schnell leer sein, aber dem war nicht so. Zu dem Präzisionstrimmer kann ich auch nur gutes sagen. Ich verwende ihm zum Augenbrauen korrigieren, da ich nicht zupfe. Oder für stellen die ich dann doch noch übersehen habe. Man benötigt allerdings selber eine Tasche zu Aufbewahrung. Was ist alles dabei? * der Mini- Epilierer (14cm x 4cm), weiß * Präzisionstrimmer, lila * eine große und kleine Schutzkappe * ein Trimmer * eine Bürste zum säubern Top * liegt gut in der Handy * batteriebetrieben * es gibt nur eine Stufe, dafür hat sie power * sobald der Epilierer zu fest auf die Haut gedrückt wird, stoppt er * sehr gute Qualität