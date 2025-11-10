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Epilator Series 2000Kabelgebundener Epilierer

BRE227/00

4.5
| (136) Bewertungen | 97% empfehlen dieses Produkt.
Sanft und glatt
Erleben Sie eine langanhaltende Haarentfernung, die sanft zu Ihrer Haut ist, und freuen Sie sich auf bis zu 28 Tage glatte Haut. Wir verstehen, dass eine Epilation beängstigend sein kann. Bei regelmäßiger Anwendung wird es jedoch weniger schmerzhaft!*
Alle Vorteile anzeigen

Gut für Sie und Ihre Haut

Sanft und glatt

  • Für Beine und Körper

  • Mit Massagekappe

Bis zu 4 Wochen glatte Haut

Bis zu 4 Wochen glatte Haut

Genießen Sie ein ewig glattes Hautgefühl. Der Epilierer ermöglicht Ihnen bis zu 4 Wochen lang die Freiheit von Haarentfernungsroutinen.

Einfach gezupft. Einfach epiliert.

Einfach gezupft. Einfach epiliert.

Genießen Sie mit diesem niedlichen Epilierer eine einfache und besonders sanfte Haarentfernung zu Hause. Er erfasst Haare so kurz wie sie mit Wachs erfasst werden, ohne dass Sie in den Salon gehen müssen oder selbst ein Chaos schaffen. Wirklich.

Nachhaltige Glätte

Nachhaltige Glätte

Diesen Epilierer kaufen Sie nur einmal. Mit seiner Verpackung aus Papier, dem batterielosen Betrieb und einem Griff aus 50 % recycelten Materialien wird bei diesem Epilierer minimale Umweltbelastung großgeschrieben.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

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Ersatzteile und Zubehör

Bewertungen

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4.5

von 5

136

Bewertungen

97%

empfehlen dieses Produkt.

10/11/2025

Deutschland

Deutschland

schnelle und einfache Haarentfernung

Ich finde die Haarentfernung damit geht schnell und einfach. Da ich schon viele Jahre epiliere, ist meine Haut auch daran gewöhnt. Die Haare wachsen langsamer nach und sind nicht so stoppelig wie beim Rasieren. Die Haut wird nicht gereizt, das Produkt ist sicher in der Anwendung und das Ergebnis zufriedenstellend.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Epilator Series 2000 BRE228/00 Corded Epilator verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Epilator Series 2000 BRE228/00 Corded Epilator verfasst

04/11/2025

Deutschland

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Einfaches, leichtes und leicht zu bedienendes Prod

Der Epilator ist aufgrund seiner kleinen Größe und leichten Gewichts optimal für unterwegs. Das Ergebnis war zwar nicht ganz schmerzfrei jedoch absolut langanhaltenes Ergebnis von 4 Wochen Haarfrei. Preis-Leistung Top 👍

Vorteile

Kompakt leicht, sehr gutes Ergebnis

Nachteile

Etwas schmerzhaft

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Epilator Series 2000 BRE228/00 Corded Epilator verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Epilator Series 2000 BRE228/00 Corded Epilator verfasst

29/10/2025

Deutschland

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tolles Einsteigermodell für Anfänger

Ich durfte den Philips Epilierer gratis testen. Dadurch das ich bisher nur rasiert habe, ist dies für Anfänger ein gutes Einsteigermodell. Ich bin von dem Philips Epilierer rundum beeindruckt. Dieses kompakte und kabelgebundene Gerät hat meine Erwartungen in jeder Hinsicht übertroffen. Er ist unglaublich einfach zu bedienen und das ergonomische Design sorgt dafür, dass er während der Haarentfernungssitzungen bequem in der Hand liegt. Der Epilierer entfernt effektiv selbst die kürzesten Härchen und hinterlässt meine Haut wochenlang glatt und haarfrei. Am meisten schätze ich die Effizienz; ich kann salonähnliche Ergebnisse in der Komfort meines eigenen Zuhauses erzielen. Der Epilierer ist leicht zu reinigen und zu warten. Ich empfehle den Philips Epilierer jedem, der nach einem Einsteigermodell sowie eine zuverlässige und effektive Lösung zur Haarentfernung sucht.

Vorteile

für Einsteiger optimal

Nachteile

Kabellos wäre besser

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Epilator Series 2000 BRE228/00 Corded Epilator verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Epilator Series 2000 BRE228/00 Corded Epilator verfasst

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