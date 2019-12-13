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Satinelle EssentialKompakter Epilierer mit Kabel

BRE225/00

4.4
| (474) Bewertungen | 96% empfehlen dieses Produkt.
Epilieren leicht gemacht
Enjoy smooth legs for weeks with Philips Satinelle. Gently removes hairs, as short as 0.5mm, from the root. Epilation made easy with ergonomic handle and washable head for optimal hygiene
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Glatte Haut wochenlang

Epilieren leicht gemacht

  • für Beine

Effizientes Epiliersystem entfernt Haare an der Wurzel.

Effizientes Epiliersystem entfernt Haare an der Wurzel.

Mit dem effizienten Epiliersystem bleibt Ihre Haut wochenlang glatt und ohne Stoppeln.

2 Geschwindigkeitsstufen für dünneres und dickeres Haar

2 Geschwindigkeitsstufen für dünneres und dickeres Haar

2 Geschwindigkeitsstufen zum Entfernen dünnerer und dickerer Haare für die individuelle Behandlung.

Ergonomischer Profilgriff für hohen Komfort

Ergonomischer Profilgriff für hohen Komfort

Die abgerundete Form sieht nicht nur elegant aus, sie passt sich optimal Ihrer Hand an und ermöglicht so eine angenehme Haarentfernung.

Technische Daten

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4.4

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Bewertungen

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13/12/2019

Österreich

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Toller Epilierer, perfekt für Unterwegs

Ich durfte den Philips Satinelle Essential Epilierer BRE 255/00 im Rahmen eines Produkttests kostenlos testen - Philips nimmt dabei keinen redaktionellen Einfluss auf meine Bewertung. Der kabellose Epilierer wird bereits mit den benötigten Batterien geliefert. Das handliche Gerät mit schmalem Kopf und einer Geschwindigkeitsstufe bietet alles was man von einem Epilierer auf Reisen erwarten kann (besonders das kabellose Design kann hier trumpfen). Das Epilieren gestaltet sich sehr präzise und überraschend schmerzarm. Der ebenfalls kabellose Trimmer kommt mit Batterie, Präzisionstrimmeraufsatz und je einem 2mm und 4mm Kammaufsatz. Auch wird ein kleines Reinigungsbürstchen mitgeliefert. Der Trimmer hat mir nun schon auf zwei Reisen meine Augenbrauen in topform gehalten. Alles in allem kann ich das Gerät guten gewissens empfehlen!

Vorteile

kabellos, kompakt

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Satinelle Essential BRP500/00 Mini-Epilierer verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Satinelle Essential BRP500/00 Mini-Epilierer verfasst

04/12/2019

Österreich

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Das Produkt ist einfach Top

Ich habe mein Produkt getestet. Habe vorher noch nie einen Epelierer getestet oder gekauft. Bin sehr Besgeistert von diesem Produkt. Man muß die Beine nur alle 4 Wochen Epelieren. Der kleine für die Augenbrauen ist auch sehr zum Empfehlen da es sehr schnell geht die Augenbrauen in Form zubringen. Für längere Augenbrauen ist es sicher auch sehr zu empfehlen, kann ich aber leider nicht beurteilen, da ich keine langen habe zum schneiden. Ich kann beide Produkte nur weiterempfehlen. Ich finde sie einfach TOP.

Vorteile

Schnell und gründlich

Nachteile

Bei der 1 Anwendung zippt es kurz

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Satinelle Essential BRP500/00 Mini-Epilierer verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Satinelle Essential BRP500/00 Mini-Epilierer verfasst

27/11/2019

Österreich

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Mein Reise-Epilierer

Das ist mein erster Philips Epilieren und ich kann nicht glücklicher sein. Ich habe das Produkt als Produktester, kostenlos, und ich habe es für 3 Wochen benutzt. Das Beste ist seine Grösse, es ist sehr klein und praktisch, und ich gerne mein Philips Epilieren mit auf meine Reisen. Das ist auch perfekt für kleine Körperregionen und enthält auch ein Apparat für perfekt Augenbrauen! Es wird mit Batterien betrieben und sie müssen keine elektrischen Anschluss in der Nähe haben. Ich kann es nur als besonders praktischen und tragbaren Epilieren empfehlen.

Vorteile

Kleine Epilieren für reisen

Nachteile

Grundfunktionen

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Satinelle Essential BRP500/00 Mini-Epilierer verfasst

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