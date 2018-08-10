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Eingestellt

izzyTragbarer, kabelloser Multiroom-Lautsprecher

BM6W/10

2.5

| (2) Bewertungen

Musik in jedem Raum auf Knopfdruck

Der tragbare Philips izzy-Lautsprecher BM6 gibt Musik kabellos über Bluetooth wieder. Dank des Spritzwasserschutzes kann er im Badezimmer, der Küche und im Außenbereich verwendet werden. Beginnen Sie mit einem Lautsprecher, und erweitern Sie Ihre Musik dann auf mehrere Räume. Einfache Einrichtung, kein Router, Passwort oder Apps.

Alle Vorteile anzeigen

Musik in jedem Raum auf Knopfdruck

  • Bluetooth®

  • Spritzwassergeschützt

  • wiederaufladbarer Akku

  • izzylink™ für Multiroom

Geben Sie Musik in einem Raum kabellos über Bluetooth wieder

Geben Sie Musik in einem Raum kabellos über Bluetooth wieder

Mit dem Philips izzy-Lautsprecher können Sie Ihre Lieblingsmusik von Ihrem Telefon, Tablet oder Computer streamen, egal welche Musik- oder Radio-App Sie verwenden.

Gruppieren Sie bis zu 5 izzy-Produkte mit izzylink™ für Musikgenuss in mehreren Räumen

Gruppieren Sie bis zu 5 izzy-Produkte mit izzylink™ für Musikgenuss in mehreren Räumen

izzylink™ ist eine kabellose Technologie, die den IEEE 802.11n-Standard für die Verbindung von mehreren Lautsprechern in einem kabellosen Netzwerk verwendet. Das Netzwerk verbindet bis zu fünf Lautsprecher, ohne einen Router, ein WiFi-Passwort oder eine Smart-Geräte-App zur Einrichtung zu benötigen. Sie können izzy-Lautsprecher ganz einfach zum Netzwerk hinzufügen, um die gleichzeitige Musikwiedergabe in verschiedenen Räumen zu genießen. Jeder Lautsprecher kann mit einer Berührung in den Modus zur separaten Nutzung oder in den Gruppenmodus für Musikgenuss in mehreren Räumen geschaltet werden.

Einfach antippen, um izzylink™ einzurichten – kein Router, kein Passwort, keine Apps

Einfach antippen, um izzylink™ einzurichten – kein Router, kein Passwort, keine Apps

Kein Router, kein Passwort, keine Apps für die Einrichtung nötig. Drücken Sie für die erstmalige Einrichtung einfach lange auf die Taste GROUP auf zwei Lautsprechern. Wiederholen Sie den Vorgang, um einen 3., 4. oder 5. Lautsprecher hinzuzufügen. Durch jedes lange Drücken der Taste GROUP wird jeweils ein neuer Lautsprecher hinzugefügt. Multiroom-Musik war noch nie einfacher. Wenn Sie fertig sind, wird das izzylink™-Netzwerk gespeichert, selbst wenn der Lautsprecher von der Stromversorgung getrennt ist.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

2.5

von 5

2

Bewertungen

5
3
2

10/08/2018

Nederland

Nederland

Geluid is perfect

Een hoogwaardige kwaliteit, gebruiksvriendelijk, compact formaat en een mooi geluid.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für izzy BM6W draadloze, draagbare multiroom-luidspreker verfasst

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Diese Bewertung wurde für izzy BM6W draadloze, draagbare multiroom-luidspreker verfasst

22/02/2018

France

France

Aucune tenue de charge

Bonjour, J'ai acheté ce produit en conjonction avec le BM50 pour pouvoir diffuser de la musique dans les pièces où je me trouvais Après un an d'utilisation, je suis très déçu par les deux produits: - j'ai dû ramener le BM50 deux fois car il n'arrivait plus à éjecter le CD - après une heure de charge, le BM6 tient à peine 20min en autonomie, je l'ai ramené du SAV et euro-repair-center me dit que c'est normal? j'ai chronométré aujourd'hui, exactement 60min de charge, pour 20min d'autonomie. je ne trouve pas cela normal, en tout cas ce n'était pas le cas à l'achat

Diese Bewertung wurde für izzy BM6W Enceinte portable Multiroom sans fil verfasst

Diese Bewertung wurde für izzy BM6W Enceinte portable Multiroom sans fil verfasst

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