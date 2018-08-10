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Eingestellt
BM6W/10
Musik in jedem Raum auf Knopfdruck
Der tragbare Philips izzy-Lautsprecher BM6 gibt Musik kabellos über Bluetooth wieder. Dank des Spritzwasserschutzes kann er im Badezimmer, der Küche und im Außenbereich verwendet werden. Beginnen Sie mit einem Lautsprecher, und erweitern Sie Ihre Musik dann auf mehrere Räume. Einfache Einrichtung, kein Router, Passwort oder Apps.
Bluetooth®
Spritzwassergeschützt
wiederaufladbarer Akku
izzylink™ für Multiroom
Mit dem Philips izzy-Lautsprecher können Sie Ihre Lieblingsmusik von Ihrem Telefon, Tablet oder Computer streamen, egal welche Musik- oder Radio-App Sie verwenden.
izzylink™ ist eine kabellose Technologie, die den IEEE 802.11n-Standard für die Verbindung von mehreren Lautsprechern in einem kabellosen Netzwerk verwendet. Das Netzwerk verbindet bis zu fünf Lautsprecher, ohne einen Router, ein WiFi-Passwort oder eine Smart-Geräte-App zur Einrichtung zu benötigen. Sie können izzy-Lautsprecher ganz einfach zum Netzwerk hinzufügen, um die gleichzeitige Musikwiedergabe in verschiedenen Räumen zu genießen. Jeder Lautsprecher kann mit einer Berührung in den Modus zur separaten Nutzung oder in den Gruppenmodus für Musikgenuss in mehreren Räumen geschaltet werden.
Kein Router, kein Passwort, keine Apps für die Einrichtung nötig. Drücken Sie für die erstmalige Einrichtung einfach lange auf die Taste GROUP auf zwei Lautsprechern. Wiederholen Sie den Vorgang, um einen 3., 4. oder 5. Lautsprecher hinzuzufügen. Durch jedes lange Drücken der Taste GROUP wird jeweils ein neuer Lautsprecher hinzugefügt. Multiroom-Musik war noch nie einfacher. Wenn Sie fertig sind, wird das izzylink™-Netzwerk gespeichert, selbst wenn der Lautsprecher von der Stromversorgung getrennt ist.
2.5
von 5
2
Bewertungen
Diesel59
10/08/2018
Nederland
Geluid is perfect
Een hoogwaardige kwaliteit, gebruiksvriendelijk, compact formaat en een mooi geluid.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für izzy BM6W draadloze, draagbare multiroom-luidspreker verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für izzy BM6W draadloze, draagbare multiroom-luidspreker verfasst
totanec
22/02/2018
France
Aucune tenue de charge
Bonjour, J'ai acheté ce produit en conjonction avec le BM50 pour pouvoir diffuser de la musique dans les pièces où je me trouvais Après un an d'utilisation, je suis très déçu par les deux produits: - j'ai dû ramener le BM50 deux fois car il n'arrivait plus à éjecter le CD - après une heure de charge, le BM6 tient à peine 20min en autonomie, je l'ai ramené du SAV et euro-repair-center me dit que c'est normal? j'ai chronométré aujourd'hui, exactement 60min de charge, pour 20min d'autonomie. je ne trouve pas cela normal, en tout cas ce n'était pas le cas à l'achat
Diese Bewertung wurde für izzy BM6W Enceinte portable Multiroom sans fil verfasst
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