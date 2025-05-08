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  • Stylen und pflegen mit weniger Hitzeschäden*
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5000 SeriesHaarglätter

BHS530/00

4.7
| (422) Bewertungen | 98% empfehlen dieses Produkt.
Stylen und pflegen mit weniger Hitzeschäden*
Stylen Sie Ihr Haar mit weniger Hitzeschäden dank ThermoShield Technologie für eine gleichmäßige Temperatur von der Haarwurzel bis zur -spitze. Intensivieren Sie den Glanz Ihres Haars dank 2-facher Ionisierungsfunktion für ein schönes, glattes Styling.
Alle Vorteile anzeigen

mit ThermoShield Technologie

Stylen und pflegen mit weniger Hitzeschäden*

  • ThermoShield Technologie

  • 50 % schnelleres Haare glätten

  • 35 % weichere Heizplatten

  • 2-fache Ionisierungsfunktion

Thermoshield Technologie für weniger Hitzeschäden beim Styling

Thermoshield Technologie für weniger Hitzeschäden beim Styling

Dank der Thermoshield Technologie können Sie Ihre Haare stylen, ohne Hitzeschäden zu verursachen. Der Sensor reguliert die Temperatur so, dass Ihr Haar von der Wurzel bis zur Spitze ein ultimatives, gleichmäßiges Styling erhält.

50 % schnelleres Haare glätten*

Die glatten Heizplatten sorgen dafür, dass der Haarglätter sanft durch das Haar gleitet, sodass Sie weniger Zeit mit dem Stylen verbringen und länger ein tolles Ergebnis genießen.

35 %** weichere Heizplatten für ein sanftes Styling

35 % weichere Heizplatten mit federnder Technologie für sanftes Gleiten bei jedem Zug. Die fortschrittlichen federnden Keramikheizplatten sind beweglich, um den Druck auf das Haar anzupassen. Dadurch werden eine gleichmäßige Wärme und ein gleichmäßiger Druck auf das Haar gewährleistet für eine optimale Leistung beim Stylen.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

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Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
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4.7

von 5

422

Bewertungen

98%

empfehlen dieses Produkt.

08/05/2025

Österreich

Österreich

Hervorragend

Einfach wow bestes glätteisen. Es wird schnell warm und glättet sehr gut auch wellen gehen super!

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 7000 Series BHS752/00 Haarglätter verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 7000 Series BHS752/00 Haarglätter verfasst

04/02/2023

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

schnelle Temperatureinstellung

Vorher fand ich das Rad zur Einstellung der Temperatur etwas merkwürdig, aber es macht den Prozess so viel schneller. Zudem muss man dadurch im Vergleich zu anderen Geräten noch die Temperatur "verriegeln". Ich weiß auch nicht welche Magie an den Platten herrscht, aber die Haare wirken nach dem Glätten glänzend und gesund. Bin bisher sehr zufrieden.

Vorteile

schnell, stylisch

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 5000 Series BHS530/00 Haarglätter verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 5000 Series BHS530/00 Haarglätter verfasst

23/12/2022

Deutschland

Deutschland

Tolles Preis- Leistungsverhältnis

Ich hatte bis vor kurzen noch ein Glätteisen der "älteren" Generation. Das ist wirklich kein Vergleich mehr. Für den Preis bekommt ihr ein tolles Gerät. Durch die Einstellungen könnt ihr auch Hitzeschonend eure Haare glätten. Eure Haare werden es euch danken! Das Gerät liegt gut in der Hand und lässt sich leicht bedienen. Fazit: Ich würde das Gerät auf jeden jeden Fall meiner Freundin empfehlen!

Vorteile

Leichte Handhabung, schnelles aufheizen

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 5000 Series BHS510/00 Haarglätter verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 5000 Series BHS510/00 Haarglätter verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Das gleiche Styling-Ergebnis wurde bei einer geringeren Wärmeeinwirkung bei 180 °C im Vergleich zu HP8361 bei 210 °C erzielt

  2. vs. HP8361

  3. vs. BHS677