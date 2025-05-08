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ThermoShield Technologie
50 % schnelleres Haare glätten
35 % weichere Heizplatten
2-fache Ionisierungsfunktion
Dank der Thermoshield Technologie können Sie Ihre Haare stylen, ohne Hitzeschäden zu verursachen. Der Sensor reguliert die Temperatur so, dass Ihr Haar von der Wurzel bis zur Spitze ein ultimatives, gleichmäßiges Styling erhält.
Die glatten Heizplatten sorgen dafür, dass der Haarglätter sanft durch das Haar gleitet, sodass Sie weniger Zeit mit dem Stylen verbringen und länger ein tolles Ergebnis genießen.
35 % weichere Heizplatten mit federnder Technologie für sanftes Gleiten bei jedem Zug. Die fortschrittlichen federnden Keramikheizplatten sind beweglich, um den Druck auf das Haar anzupassen. Dadurch werden eine gleichmäßige Wärme und ein gleichmäßiger Druck auf das Haar gewährleistet für eine optimale Leistung beim Stylen.
4.7
von 5
422
Bewertungen
98%
empfehlen dieses Produkt.
mel.f
08/05/2025
Österreich
Hervorragend
Einfach wow bestes glätteisen. Es wird schnell warm und glättet sehr gut auch wellen gehen super!
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 7000 Series BHS752/00 Haarglätter verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 7000 Series BHS752/00 Haarglätter verfasst
elymz
04/02/2023
Deutschland
Verifizierter Käufer
schnelle Temperatureinstellung
Vorher fand ich das Rad zur Einstellung der Temperatur etwas merkwürdig, aber es macht den Prozess so viel schneller. Zudem muss man dadurch im Vergleich zu anderen Geräten noch die Temperatur "verriegeln". Ich weiß auch nicht welche Magie an den Platten herrscht, aber die Haare wirken nach dem Glätten glänzend und gesund. Bin bisher sehr zufrieden.
Vorteile
schnell, stylisch
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Diese Bewertung wurde für 5000 Series BHS530/00 Haarglätter verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 5000 Series BHS530/00 Haarglätter verfasst
ChrissiIbb
23/12/2022
Deutschland
Teil der Aktion
Tolles Preis- Leistungsverhältnis
Ich hatte bis vor kurzen noch ein Glätteisen der "älteren" Generation. Das ist wirklich kein Vergleich mehr. Für den Preis bekommt ihr ein tolles Gerät. Durch die Einstellungen könnt ihr auch Hitzeschonend eure Haare glätten. Eure Haare werden es euch danken! Das Gerät liegt gut in der Hand und lässt sich leicht bedienen. Fazit: Ich würde das Gerät auf jeden jeden Fall meiner Freundin empfehlen!
Vorteile
Leichte Handhabung, schnelles aufheizen
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 5000 Series BHS510/00 Haarglätter verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 5000 Series BHS510/00 Haarglätter verfasst
Das gleiche Styling-Ergebnis wurde bei einer geringeren Wärmeeinwirkung bei 180 °C im Vergleich zu HP8361 bei 210 °C erzielt
vs. HP8361
vs. BHS677