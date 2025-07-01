Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 €
Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 €
1.600 W
ThermoProtect Aufsatz
Keratinbeschichtete Platten
Dieser Haartrockner mit 1.600 W erzeugt einen optimalen Luftstrom für täglich schöne Ergebnisse.
Der einzigartige ThermoProtect Aufsatz vermischt kraftvoll warme und kalte Luft für die tägliche Pflege. Während der Trocknung wird die Temperatur um 15° C gesunken.
Dank des kompakten Designs mit einklappbarem Griff lässt sich der Haartrockner einfach verstauen und überall hin mitnehmen.
4.5
von 5
675
Bewertungen
97%
empfehlen dieses Produkt.
reallyhappycustomer
01/07/2025
Deutschland
Zufrieden - praktisch neu
Anfangs war ich etwas skeptisch: Ein generalüberholter Fön? Ich bin sehr zufrieden - wie neu, besser für die Umwelt.
Vorteile
Nachhaltigkeit
Nachteile
keine
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 3000 Series BHD351/10R1 Refurbished Haartrockner verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 3000 Series BHD351/10R1 Refurbished Haartrockner verfasst
05/02/2022
Deutschland
Verifizierter Käufer
bin total begeistert
ich hatte schon einige Fön, aberdas ist mit abstand der bete
Vorteile
4 Stufen zum Fönen
Nachteile
keine
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 3000 Series BHD340/10 Haartrockner verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 3000 Series BHD340/10 Haartrockner verfasst
Michalinas
28/05/2021
Deutschland
Aktualisierung nach paar Monaten Gebrauch
Ich habe die Haartrockner zum Tests bekommen. Ich zusammenfasse jetzt die paar Monaten Benutzung: + trocknet die Haare wirklich schnell in Vergleich mit ändere Haartrockner + nutze die 4-5Mal im Woche und meine Haare sind nicht beschädigt + Geräusch ganz angenehm, nicht zu laut + sehr wichtig für mich. Höchste Stufe ist immer nicht zu warm, was angenehm für mich und auch für mein Kind ist. - ist bisschen gross, aber nicht schwer. - Handgriff kann man noch besser bauen und vielleicht mehr Richtung die Mitte des Haartrockners, da die Gewichtsverteilung noch besser wird, sonst spürt man bisschen die Ungleichheit.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 3000 Series BHD350/10 Haartrockner verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 3000 Series BHD350/10 Haartrockner verfasst