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  • Natürlich glatte Haare in 5 Minuten*
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Refurbished

StyleCare EssentialRefurbished aufheizbare Glättbürste

BHH880/00R1

4.5
| (150) Bewertungen | 96% empfehlen dieses Produkt.
Natürlich glatte Haare in 5 Minuten*
Genießen Sie natürliche, glänzende Haare in nur 5 Minuten. Unsere ThermoProtect-Technologie und das Borstendesign sorgen für gesundes, glattes Haar.
Alle Vorteile anzeigen

Dieses Produkt ist generalüberholt und wurde von unserem Team getestet. Mehr erfahren

Glattes, glänzendes Haar

Natürlich glatte Haare in 5 Minuten*

  • Extra großer Bürstenbereich

  • ThermoProtect-Technologie

  • Turmalin-Keramikbeschichtung

Kabelgelenk

Kabelgelenk

Kabelgelenk für komfortable Verwendung.

Turmalin-Keramikbeschichtung

Turmalin-Keramikbeschichtung

Turmalin-Keramikbeschichtung für glänzendes, glattes Haar.

ThermoProtect-Technologie

ThermoProtect-Technologie

Die ThermoProtect-Technologie sorgt für eine konstante Temperatur der Bürste und schützt gesundes Haar so vor Überhitzung.

Technische Daten

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Haftungsausschlüsse

  1. Gemessen bei 33 Frauen mit durchschnittlicher Haarlänge. Getestet in China.