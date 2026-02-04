Das Design des Philips 7000 ist schon auf den ersten Blick sehr ansprechend. In einem zarten rosé Ton mit einem Staubsieb auf der Rückseite, welches Roségold umrandet ist und ein sehr schönes Muster inklusive Philips Logo aufweist, macht der Hair Dryer schon extrem viel her. Auch der Gebläseauslass ist schick designt. Auf den ersten Blick denkt man, dass der Hair Dryer eine kleine abgespeckte Version von Haartrocknern ist, die sonst so üblicherweise verkauft werden. Einziger Minuspunkt bei der Optik sind die Knöpfe und der Schalter, welche wohl sehr minimalistisch gehalten werden sollten, jedoch etwas billig aussehen. Die digitale Anzeige der gerade aktiven Funktion gefällt mir jedoch sehr gut, sodass das Umstellen nun per Knopfdruck und nicht mehr mit dem Verschieben von Schaltern funktioniert. Funktionstechnisch sind hier jedoch alle gängigen Einstellungen zum Trocknen und Stylen der Haare untergebracht. Es gibst sogar noch mehr. Die Water Ionic Funktion ist wirklich klasse. Schon ohne Hitzeschutzspray sind die Haare nach dem Trocknen geschmeidig und weich. Philips verspricht 20% schnellere Trocknung in der „Fast“- Einstellung. Da ich vorher schon einen Hair Dryer von Philips genutzt habe, kann ich hierzu kaum etwas sagen, da ich mich auch über die Schnelligkeit der Trocknung durch meinen vorherigen Haartrockner nicht negativ äußern kann. Die ThermoShield Funktion sowie Hot/Cold sind besonders schonend für die Haarlängen. Für die Trocknung des Haaransatzes ist jedoch die Einstellung „Fast“ zielführender. Extrem begeistert war ich von der magnetischen Lösung des Anbringens der Aufsätze (Diffuser und Concentrateur). Bei anderen Haartrocknern muss man diese präzise reindrehen oder klicken, was ziemlich nervt. Bei dem Philips 7000 hält man die Aufsätze einfach vor den Hair Dryer und kann diese auch durch die magnetische Funktion einfach wieder abziehen. Wunderbare Idee von Philips! Zusammenfassend muss ich sagen, dass ich mit meinem vorherigen Philips Haartrockner sehr zufrieden war und nun aber den handlicheren und etwas leichteren Hair Dryer 7000 vorwiegend verwende, da dieser nochmal schöner aussieht und besser in mein Körbchen im Badezimmer passt. Außerdem wird der Hair Dryer 7000 kaum merklich warm, wodurch er sich sofort nach der Anwendung wieder verstauen lässt. Das empfinde ich als sehr großen Pluspunkt. Hier hat Philips wieder einmal ein paar Gadgets, wie die magnetische Anbringung der Aufsätze, der Ionic Technologie oder das kühl bleiben des Hair Dryers revolutioniert!