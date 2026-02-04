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Hair Dryer7000er Serie

BHD720/13

4.6
| (117) Bewertungen | 97% empfehlen dieses Produkt.
30 % schneller*. Leichter**. Ultimativer Haarschutz.
Der Philips 7000 Series Haartrockner liefert professionelle Ergebnisse in kürzester Zeit. Millionen von Ionen intensivieren den Glanz Ihres Haars, während die ThermoShield Advanced Technology die Temperatur erkennt, um Ihr Haar vor Überhitzung zu schützen.
Alle Vorteile anzeigen

mit ThermoShield Advanced Technologie

30 % schneller*. Leichter**. Ultimativer Haarschutz.

  • ThermoShield Advanced

  • 30 % schnelleres Trocknen*

  • 25 % gleich bleibende Hitze

  • Wasserionen, Mineralionen 8-fach Ionen

ThermoShield Advanced schützt Ihr Haar vor Überhitzung

ThermoShield Advanced schützt Ihr Haar vor Überhitzung

Das System mit zwei Sensoren misst kontinuierlich die Temperatur im Raum und passt die Trocknungstemperatur 24.000 Mal*** pro Sitzung an, um Ihr Haar vor Überhitzung zu schützen. Erleben Sie eine um 25 % gleichmäßigere**** Trocknungstemperatur in jeder Umgebung.

Leistungsstarker Luftstrom für 30 % schnelleres Trocknen*

Leistungsstarker Luftstrom für 30 % schnelleres Trocknen*

Die innovativen Lüfterflügel und das speziell entwickelte Heizelement sorgen dafür, dass Ihr Haar in nur 4 Minuten***** trocknet.

Wasserionen spenden Ihrem Haar Feuchtigkeit

Wasserionen spenden Ihrem Haar Feuchtigkeit

Feuchtigkeitsspendende Technologie für weiches, gesund aussehendes Haar. Die Wasserionen-Technologie erzeugt über 1000 Mal mehr Wasserinhalte als ohne Ionenerzeuger.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

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Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.6

von 5

117

Bewertungen

97%

empfehlen dieses Produkt.

04/02/2026

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Toller Fön

Ich bin sehr zufrieden mit dem Fön, schont meine Haare und trocknet schneller

Diese Bewertung wurde für Hair Dryer BHD723/10 7000er Serie verfasst

Diese Bewertung wurde für Hair Dryer BHD723/10 7000er Serie verfasst

21/01/2026

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Das Produkt hat verschiedene Modis, prima in Anwen

Tolles Produkt! Angenehmes Fönen für mein feines Haar.

Vorteile

leise, sanft zum Haar

Nachteile

Kühlknopf ist ungünstig positioniert, kommt man öfter drauf als gewünscht

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Hair Dryer BHD723/10 7000er Serie verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Hair Dryer BHD723/10 7000er Serie verfasst

05/08/2024

Deutschland

Deutschland

außergewöhnlich!

Bis ich diesen wunderbaren Trockner entdeckte, hätte ich nicht gedacht, dass es etwas so Schönes gibt, das Ihr Haar schnell trocknen kann, Ihnen aber maximalen Schutz für Ihr Haar bietet. Es ist ein Trockner, der von außen großartig aussieht, er hat eine ungewöhnliche Farbe und die Spitzen! die magnetisch haften, es ist neu, der mich angenehm überrascht hat. Jemand, den ich kenne, hat gesehen, dass ich diesen Trockner habe, und hat nach meiner Meinung gefragt. Ehrlich gesagt habe ich diesen Trockner empfohlen, weil er großartig ist und viel schneller trocknet als andere, die ich bisher hatte, aber er kümmert sich auch um Ihre Gesundheit und schädigt das Haar nicht ! Vielen Dank, dass Sie an diesem Test teilgenommen haben und das Glück hatten, diesen wunderbaren Trockner zu erhalten.

Vorteile

trocknet schneller und bietet Schutz!

Nachteile

Solch ein wunderbares Produkt kann keine Nachteile haben

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Hair Dryer BHD723/10 7000er Serie verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Hair Dryer BHD723/10 7000er Serie verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. vs. Philips Haartrockner BHD002

  2. im Vergleich zum Philips MoistureProtect HP8280

  3. Basierend auf einer durchschnittlichen Trocknungszeit von 4 Minuten

  4. im Vergleich zu Philips BHD510

  5. Basierend auf mittellangem Haar (40 cm) einer mitteleuropäischen Person unter Laborbedingungen bei höchster Geschwindigkeits- und Hitzestufe. Tatsächliches Ergebnis kann variieren.

  6. Mineralische Ionen nach 6 Monaten UV-Bestrahlung

  7. im Vergleich zur obersten Stufe HP8232/20

  8. im Vergleich zu Philips MoistureProtect HP8281, wobei die Trocknungszeit bei höchsten Hitze- und Geschwindigkeitseinstellungen verglichen wird

  9. Philips MoistureProtect HP8280 in höchster Stufe