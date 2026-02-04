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ThermoShield Advanced
30 % schnelleres Trocknen*
25 % gleich bleibende Hitze
Wasserionen, Mineralionen 8-fach Ionen
Das System mit zwei Sensoren misst kontinuierlich die Temperatur im Raum und passt die Trocknungstemperatur 24.000 Mal*** pro Sitzung an, um Ihr Haar vor Überhitzung zu schützen. Erleben Sie eine um 25 % gleichmäßigere**** Trocknungstemperatur in jeder Umgebung.
Die innovativen Lüfterflügel und das speziell entwickelte Heizelement sorgen dafür, dass Ihr Haar in nur 4 Minuten***** trocknet.
Feuchtigkeitsspendende Technologie für weiches, gesund aussehendes Haar. Die Wasserionen-Technologie erzeugt über 1000 Mal mehr Wasserinhalte als ohne Ionenerzeuger.
4.6
von 5
117
Bewertungen
97%
empfehlen dieses Produkt.
Gupi
04/02/2026
Deutschland
Verifizierter Käufer
Toller Fön
Ich bin sehr zufrieden mit dem Fön, schont meine Haare und trocknet schneller
Diese Bewertung wurde für Hair Dryer BHD723/10 7000er Serie verfasst
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Popeni
21/01/2026
Deutschland
Verifizierter Käufer
Das Produkt hat verschiedene Modis, prima in Anwen
Tolles Produkt! Angenehmes Fönen für mein feines Haar.
Vorteile
leise, sanft zum Haar
Nachteile
Kühlknopf ist ungünstig positioniert, kommt man öfter drauf als gewünscht
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Hair Dryer BHD723/10 7000er Serie verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Hair Dryer BHD723/10 7000er Serie verfasst
Noni87
05/08/2024
Deutschland
Teil der Aktion
außergewöhnlich!
Bis ich diesen wunderbaren Trockner entdeckte, hätte ich nicht gedacht, dass es etwas so Schönes gibt, das Ihr Haar schnell trocknen kann, Ihnen aber maximalen Schutz für Ihr Haar bietet. Es ist ein Trockner, der von außen großartig aussieht, er hat eine ungewöhnliche Farbe und die Spitzen! die magnetisch haften, es ist neu, der mich angenehm überrascht hat. Jemand, den ich kenne, hat gesehen, dass ich diesen Trockner habe, und hat nach meiner Meinung gefragt. Ehrlich gesagt habe ich diesen Trockner empfohlen, weil er großartig ist und viel schneller trocknet als andere, die ich bisher hatte, aber er kümmert sich auch um Ihre Gesundheit und schädigt das Haar nicht ! Vielen Dank, dass Sie an diesem Test teilgenommen haben und das Glück hatten, diesen wunderbaren Trockner zu erhalten.
Vorteile
trocknet schneller und bietet Schutz!
Nachteile
Solch ein wunderbares Produkt kann keine Nachteile haben
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Hair Dryer BHD723/10 7000er Serie verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Hair Dryer BHD723/10 7000er Serie verfasst
vs. Philips Haartrockner BHD002
im Vergleich zum Philips MoistureProtect HP8280
Basierend auf einer durchschnittlichen Trocknungszeit von 4 Minuten
im Vergleich zu Philips BHD510
Basierend auf mittellangem Haar (40 cm) einer mitteleuropäischen Person unter Laborbedingungen bei höchster Geschwindigkeits- und Hitzestufe. Tatsächliches Ergebnis kann variieren.
Mineralische Ionen nach 6 Monaten UV-Bestrahlung
im Vergleich zur obersten Stufe HP8232/20
im Vergleich zu Philips MoistureProtect HP8281, wobei die Trocknungszeit bei höchsten Hitze- und Geschwindigkeitseinstellungen verglichen wird
Philips MoistureProtect HP8280 in höchster Stufe