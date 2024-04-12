Ich bin total begeistert. Der Haartrockner ist sehr leise, was das Föhnen in einer WG morgens sehr angenehm macht. Außerdem find ich es wirklich beeindrucken wie gut der Infrarot Sensor funktioniert und die Haartemperatur analysiert und sich die Lufttemperatur anpasst. Da ich jeden Tag meine kurzen Haare föhnen und stylen muss, ist das Ergebnis mit diesem Föhn wirklich hervorragend. Meine Haare sind nicht mehr so ausgetrocknet und sind an den spitzen weniger verbrannt. Die Haare sind auch nach dem Föhnen nicht geladen sonder haben eine tolle Struktur und wenn ich mit der Rundbürste Wellen in meine Haare föhne, ist die selbstständige Temperaturregulation sehr von Vorteil, da die Haare nicht mehr austrocknen. Zudem gibt der Haartrockner ordentlich Gas, ich habe zwar nur kurze Haare, aber auch da merke ich eine deutliche Zeitersparnis im Gegensatz zu anderen Haartrocknern. Er sieht außerdem auch sehr gut aus und ist gut verarbeitet, kommt mit Zubehör und bietet viele Features. Im Ganzen ist der Haartrockner absolut zu empfehlen