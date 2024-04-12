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Eingestellt
Personalisierte Technologie
Infrarot-Sensor
Leistungsstark: 20 % schneller*
Bis zu 90 %** Feuchtigkeitsspeicherung
SenseIQ Technologie für individuelles Trocknen. ERKENNT: Der Infrarotsensor des Haartrockners misst kontinuierlich die Temperatur Ihres Haares und sorgt so für einen individuellen Schutz. PASST SICH AN: Der Sensor passt die Temperatur bis zu 4.000 Mal pro Trocknung*** an, um eine Überhitzung zu vermeiden. PFLEGT: Unsere Sensor- und Anpassungstechnologie schützt das Haar beim Trocknen und speichert bis zu 90 %** seiner natürlichen Feuchtigkeit.
Während andere Haartrockner nur die Temperatur des Luftstroms messen, misst der Philips Haartrockner mit SenseIQ Technologie die Temperatur Ihres Haares, um eine Überhitzung zu vermeiden. Ausgestattet mit einem Infrarotsensor, der das Trocknen Ihres Haares optimal anpasst.
Der Haartrockner mit SenseIQ passt die Temperatur des Luftstroms bis zu 4.000 Mal pro Trocknung*** an, um eine Überhitzung zu vermeiden.
4.6
von 5
151
Bewertungen
94%
empfehlen dieses Produkt.
Vlada Krp
12/04/2024
Deutschland
Verifizierter Käufer
Super
Ich habe diesen Haartrockner für mich selbst gekauft und bin jedes Mal zufrieden, wenn ich ihn benutze. Er ist sehr leicht, praktisch und erledigt die Arbeit schnell. Die Haarqualität hat sich nach der Verwendung dieses Haartrockners deutlich verbessert!
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Prestige BHD628/00 Haartrockner verfasst
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Diese Bewertung wurde für Prestige BHD628/00 Haartrockner verfasst
Ninkalina
23/10/2023
Deutschland
Verifizierter Käufer
Schnell und schonend trockene Haare
Der Philips Prestige BHD628/00 Fön trocknet die Haare extrem schnell ohne dass sie strohig oder trocken werden. Leider ist die automatische Temperaturregelung nicht mit allen Aufsätzen aktiv, weshalb ich die Aufsätze zwischen vor-trocknen und stylen wechsele. Damit funktioniert aber alles super, so dass es trotzdem volle 5 Sterne gibt. Bin sehr zufrieden mit dem schön leichten und auch recht leisen Fön.
Vorteile
Schnell, leise, schonend
Nachteile
Man muss die Aufsätze wechseln
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Diese Bewertung wurde für Prestige BHD628/00 Haartrockner verfasst
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kiuziu
12/08/2023
Deutschland
Der Beste Haartrockner den ich jemals benutzt habe
Das ist Der Beste Haartrockner den ich jemals benutzt habe. Meine Haare werden nicht überhitzt. So schnell waren meine Haare noch nie trocken. der Trockner hinterlässt ein super Gefühl.
Vorteile
Sehr schnell, schonend, perfektes Ergebnis
Nachteile
keine gefunden
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Prestige BHD628/00 Haartrockner verfasst
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Schneller im Vergleich zum BHD004 Haartrockner mit 1.800 W
Im Modus "Sanft", nach 5 Minuten Trocknung
Gemessen über 10 Minuten Trocknungszeit
Im Vergleich zum HP8280
Im Vergleich zum HP8280 ohne Kabel und Aufsätze