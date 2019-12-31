Ich hatte Glück und habe den Philips DryCare Pro Haartrockner (BHD274/00) kostenlos durch einen Produkttest erhalten. Der Hersteller nimmt keinerlei Einfluss auf die hier abgegebene Bewertung. Aber das braucht er auch gar nicht, denn ich bin rundum zufrieden mit dem Fön. Ich besitze das Produkt nun seit ca. 2 Wochen und habe noch keinerlei Nachteile entdeckt. Der Haartrockner ist simpel konzipiert, praktisch und funktioniert einwandfrei. Ein großer Vorteil ist die perfekte Größe und das lange Kabel, das garantiert genügend Bewegungsfreiheit und Schnelligkeit beim Haare trocknen. Es gibt zwei Stufen für die Blasstärke sowie drei Stufen für die Luftwärme. Ein besonderes Extra ist ein kleiner Knopf auf der Innenseite des Föns, den man einfach mit dem Zeigefinger betätigen kann, wenn es auf der Kopfhaut zu heiss wird. Innerhalb von Sekunden kühlt die Luft merklich ab. Im Lieferumfang enthalten sind 2 Aufsätze, eine Stylingdüse, um die Luft zu bündeln, und ein Volumendiffusor, um die Luft im ganzen Haar zu verteilen und Frisuren zu formen. Im Gegenteil zu meinen bisherigen Haartrocknern überhitzt dieser Haartrockner nicht, auch nach minutenlangem Fönen ist er außen immer noch kühl. In Summe ein gutes, solides Produkt, das einfach funktioniert. Ich kann es nur weiterempfehlen!