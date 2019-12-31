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Leistungsstarker AC-Motor
2.200 W Trockenleistung
Hohe Luftgeschwindigkeit bis 130 km/h*
2-mal mehr Ionen** für glänzendes Haar
Der Philips Pro Haartrockner verfügt über einen leistungsstarken AC-Motor und wurde für den professionellen Markt entwickelt. Er beschleunigt die Luft auf bis zu 130 km/h für schnelle und effektive Ergebnisse.
Dieser Haartrockner mit einer professionellen Leistung von 2.200 W erzeugt einen starken Luftstrom. Durch die daraus resultierende Gebläseleistung können Sie Ihr Haar schneller und einfacher trocknen und stylen.
Die ThermoProtect Temperatureinstellung bietet die optimale Trockentemperatur und zusätzlichen Schutz vor Überhitzung mit demselben starken Luftstrom für schonende, optimale Ergebnisse.
4.7
von 5
128
Bewertungen
97%
empfehlen dieses Produkt.
Sonnenschein0815
31/12/2019
Österreich
Top Produkt!!
Die Funktion ist so wie man sie von einem Philips Produkt erwartet, einfach top! Leider ist das Gehäuse nicht zu 100% gelungen und es knirscht ab und zu (stört aber eigentlich nicht wirklich) Bin mit dem Haartrockner sehr zufrieden und kann ihn nur weiter empfehlen!
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für DryCare BHD274/00 Pro Haartrockner verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für DryCare BHD274/00 Pro Haartrockner verfasst
Monibari
13/12/2019
Österreich
Teil der Aktion
Das Föhnen war noch nie so einfach und schnell
Mein dichtes Haar lässt sich so schnell trocken wie nich nie zuvor. Der Glanz in den Haaren geht nicht verloren. Ich bin sehr zufrieden mit meinem neuen Haartrockner
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für DryCare BHD274/00 Pro Haartrockner verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Maxwell29
09/12/2019
Österreich
Teil der Aktion
Föhn mit guter Leistung
Der Föhn sieht optisch schick aus und aufgrund seiner Haptik liegt er gut in der Hand, ist nicht zu schwer aber auch nicht zu filigran und macht einen hochwertigen Eindruck. Die Ionentechnologie funktioniert soweit gut, die wirken Haare unelektrisiert und schmiegen sich dadurch besser aneinander. Auch die Power des Föhns ist beeindruckend, ich spare mir dadurch einiges an Zeit, verglichen mit meinem früheren Föhn ist dieser um Welten besser. Eine kleine Kritik gebührt dem für meinen Geschmack etwas zu langem Vorderteil. Dadurch muss man das Gerät etwas weiter vom Kopf weg halten. Ich habe den DryCare Pro im Rahmen eines Produkttest erproben dürfen und muss sagen, dass ich mit dem Föhn insgesamt sehr zufrieden bin und ich würde ihn auch jedem, der auf einen qualitativ-hochwertigen Föhn Wert legt, weiterempfehlen.
Vorteile
Haptik; Ionentechnologie; Leistung
Nachteile
Länge
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für DryCare BHD274/00 Pro Haartrockner verfasst
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Test im Philips Labor in den Niederlanden, 2018. Getestet ohne Düse bei Geschwindigkeits- und Temperaturstufe 2.
Getestet im Labor in China, 2018. Im Vergleich zu Philips BHD176.