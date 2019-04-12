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Eingestellt
DryCare Essential
Ionisierungsfunktion
Durch das neue Lüfterdesign erreichen Sie eine Trocknungsleistung, die mit einem 2100 W Haartrockner (Trocknungsrate von etwa 5 g/min.) vergleichbar ist und einen Stromverbrauch von nur 1600 W hat. Das entspricht einer Energieeinsparung von 23 %.*
Geben Sie Ihrem Haar mit der Ionisierungsfunktion mehr Pflege. Negativ geladene Ionen verhindern statisches Aufladen, pflegen das Haar und glätten die äußere Schuppenschicht für glänzendes Haar. Das Ergebnis ist gesund glänzendes, glattes, schönes Haar.
Die Funktion zur gleichmäßigen Wärmeverteilung sorgt dafür, dass Ihr Haartrockner einen speziell entwickelten Luftauslass nutzt, der die Wärme beim Haartrocknen gleichmäßig verteilt. Das gilt auch bei hohen Temperaturen und verhindert schädigende heiße Stellen. Dies bietet ultimativen Schutz vor Überhitzung, und Ihre Haare bleiben gesund und glänzend.
4.4
von 5
29
Bewertungen
100%
empfehlen dieses Produkt.
elecle
12/04/2019
Italia
Teil der Aktion
Asciugacapelli compatto leggero e che consuma poco
Ho testato questo prodotto e effettivamente anche se a risparmio energetico non ha nulla da invidiare ad altri prodotti più potenti. Io avendo i capelli lunghi utilizzo spesso il phon e devo dire che in termini di tempo non mi è cambiato assolutamente nulla per asciugarli, anzi devo dire che lascia anche i capelli quasi più "morbidi". Design essenziale e di dimensioni ridotte con un peso notevolmente leggero. Unico neo che nella confezione non c'è il diffusore per capelli ricci. In definitiva lo ritengo un ottimo prodotto leggero maneggevole e a risparmio energetico notevole.
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Milly87
11/04/2019
Italia
Teil der Aktion
Veloce e leggero
Asciugcapelli che ha sostituito immediatamente il mio, innanzitutto è di peso notevolmente inferiore e avendo problemi fisici né ho tratto subito vantaggio. Inoltre ho notato che a differenza del mio vecchio asciugacapelli, seppur professionale, asciuga velocemente i capelli e non si appesantiscono, ma soprattutto grazie a questo prodotto dopo l'asciugatura non necessito più della piastra. Altro vantaggio per me importantissimo è che da quando sto usando Philips dry care non necessariamente devo fare lo shampoo ogni due giorni, i capelli si mantengono puliti molto più a lungo.
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milly87
08/04/2019
Italia
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Consigliatissimo
Asciugcapelli che ha sostituito immediatamente il mio, innanzitutto è di peso notevolmente inferiore e avendo problemi fisici né ho tratto subito vantaggio. Inoltre ho notato che a differenza del mio vecchio asciugacapelli, seppur professionale, asciuga velocemente i capelli e non si appesantiscono, ma soprattutto grazie a questo prodotto dopo l'asciugatura non necessito più della piastra. Altro vantaggio per me importantissimo è che da quando sto usando Philips dry care non necessariamente devo fare lo shampoo ogni due giorni, i capelli si mantengono puliti molto più a lungo.
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im Vergleich zu einem 2100 W Philips Haartrockner (HP8230, IEC61855)