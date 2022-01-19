StyleCare Prestige

Vielleicht zur Info: Ich habe das Gerät gebraucht gekauft, da ich generell, was Lockengeräte angeht, sehr skeptisch bin und daher gut überlege, was ich investiere. Nun gut, da ist das Ding und die Kurzanleitung war durchaus hilfreich. Ich war überrascht, wie einfach das geht und man kann wirklich nichts - oder sagen wir mal - wenig falsch machen. Ich habe sehr feines Haar und das Problem der meisten Lockenwickler/dreher ist, dass sie entweder zu heiß oder zu schwach sind. Bei diesem Ding passt einfach alles. Nicht nur, dass man in Sekunden wunderschöne und vor allem stabile Locken hat, so liegt das Ding sehr angenehm in der Hand. Es ist auch nicht zu schwer, sodass man sich auch gut Zeit lassen kann. Ich hatte auch die Befürchtung, dass ich mir mit den hinteren Strähnen schwer tun würde, dem war aber gar nicht so. Da ich - wie erwähnt - sehr feines Haar habe, können die Strähnen auch etwas dicker sein. Sollte man mal etwas zu viele Haare in den Dreher geben, ertönt ein Peep und das Drehen stoppt umgehend. Somit ist ein Verheddern oder Ausreißen der Haare unmöglich. Ich bin wirklich rundum zufrieden und werde es nie wieder hergeben. Aus meiner Sicht kann ich das Gerät absolut empfehlen.