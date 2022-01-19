Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 €
Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 €
Mit innovativem System für Locken
2 x so viele Haare in einem Durchgang
Vertikaler Griff
Intelligente Scherkörbe
Dank unseres innovativen Lockensystems mit vielen aktualisierten Funktionen können Sie ultimative und tolle Styles kreieren. Fantastische, lang anhaltende Locken auf Knopfdruck mit zwei automatisch rotierenden intelligenten Haarführungssystemen, mit denen jede Haarsträhne wie von einem professionellen Stylisten geformt und gleichzeitig geschont wird. Mit der intelligenten Curl-Boost Technologie erzielt der Auto-Curler lang anhaltende Ergebnisse bei schonender Temperatur. Durch den längeren Lockenstab, den vertikalen Griff und das offene Design, das die natürliche Beschaffenheit Ihrer Haare berücksichtigt, können Sie sich perfekt und mit wenig Aufwand stylen.
Mit dem Auto-Curler für 113 % mehr Locken* können Sie jetzt doppelt so viele Haare in einem Durchgang stylen. Perfekte Locken, schnell und einfach.
Der Auto-Curler wird ganz entspannt senkrecht gehalten, sodass auf dem Kopf perfekte und gleichmäßige Locken entstehen – völlig mühelos. Die Bedientasten sind so positioniert, dass Sie sie intuitiv erreichen können. Durch die geschwungene, feminine Form der Lockenkammer können Sie die Locken ganz bequem und nah an der Kopfhaut stylen.
4.5
von 5
399
Bewertungen
94%
empfehlen dieses Produkt.
Bianca171
19/01/2022
Österreich
Verifizierter Käufer
super Lockenstab
Mit diesem Lockenstab kann man wirklich rasch Locken zaubern. Falls sich das Haar verwickelt, schaltet das Gerät sofort ab und es kann nichts passieren.
Vorteile
Handling kann schnell erlernt werden
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für StyleCare Prestige BHB876/00 Automatischer Lockenstab verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für StyleCare Prestige BHB876/00 Automatischer Lockenstab verfasst
Bliss
06/04/2021
Österreich
Verifizierter Käufer
Produkt schaltet sich automatisch aus
Produkt wird schnell warm; schaltet sich aus wenn sich die Haare verwirren
Vorteile
handlich, klein
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für StyleCare Prestige BHB876/00 Automatischer Lockenstab verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für StyleCare Prestige BHB876/00 Automatischer Lockenstab verfasst
Lexi_Vienna
15/06/2020
Österreich
Anfangs skeptisch und dann wow
Vielleicht zur Info: Ich habe das Gerät gebraucht gekauft, da ich generell, was Lockengeräte angeht, sehr skeptisch bin und daher gut überlege, was ich investiere. Nun gut, da ist das Ding und die Kurzanleitung war durchaus hilfreich. Ich war überrascht, wie einfach das geht und man kann wirklich nichts - oder sagen wir mal - wenig falsch machen. Ich habe sehr feines Haar und das Problem der meisten Lockenwickler/dreher ist, dass sie entweder zu heiß oder zu schwach sind. Bei diesem Ding passt einfach alles. Nicht nur, dass man in Sekunden wunderschöne und vor allem stabile Locken hat, so liegt das Ding sehr angenehm in der Hand. Es ist auch nicht zu schwer, sodass man sich auch gut Zeit lassen kann. Ich hatte auch die Befürchtung, dass ich mir mit den hinteren Strähnen schwer tun würde, dem war aber gar nicht so. Da ich - wie erwähnt - sehr feines Haar habe, können die Strähnen auch etwas dicker sein. Sollte man mal etwas zu viele Haare in den Dreher geben, ertönt ein Peep und das Drehen stoppt umgehend. Somit ist ein Verheddern oder Ausreißen der Haare unmöglich. Ich bin wirklich rundum zufrieden und werde es nie wieder hergeben. Aus meiner Sicht kann ich das Gerät absolut empfehlen.
Vorteile
Liegt gut in der Hand, nicht zu schwer. Einfach in der Handhabung. Man kann wenig falsch machen.
Nachteile
Bislang noch keine gefunden.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für StyleCare Prestige BHB878/00 MoistureProtect Auto-Curler verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für StyleCare Prestige BHB878/00 MoistureProtect Auto-Curler verfasst
im Vergleich zum Philips HPS940