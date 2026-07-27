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  • Umfassende, vielseitige Körper- und Intimpflege
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Body Groomer 7000 Series2D-Flex-Scherkopf und duales Trimm-/Rasiersystem

BG7470/15

4.4
| (120) Bewertungen | 95% empfehlen dieses Produkt.
Umfassende, vielseitige Körper- und Intimpflege
Mit dem einzigartigen Doppelkopfsystem können Sie mühelos zwischen Rasieren und Trimmen wechseln, ohne Kompromisse beim Hautkomfort einzugehen. Dank der 2D°-Technologie passt sich der Rasierer an die Konturen Ihres Körpers an und erfasst selbst hartnäckige Haare.
Alle Vorteile anzeigen
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Die weltweit beliebteste Marke für elektrische Pflegeprodukte für Männer1

Für präzises, hautschonendes Trimmen am ganzen Körper

Umfassende, vielseitige Körper- und Intimpflege

  • Triple Protect-Rasiersystem

  • Flexibler 2D-Scherkopf

  • Hautfreundliche Trimmerklingen

  • Spürbar glatte Ergebnisse

  • 100 % wasserfest

Doppelkopfsystem für eine gründliche Rasur oder ein gestylter Schnitt

Doppelkopfsystem für eine gründliche Rasur oder ein gestylter Schnitt

Das innovative Doppelkopfsystem bietet Ihnen eine sanfte, gründliche Rasur, die Ihre Haut weich und erfrischt macht, oder einen präzise getrimmten Look, der perfekt zu Ihrem einzigartigen Stil passt. Dieser Groomer bietet die Vielseitigkeit, die Sie benötigen.

Patentierte Schneide-Technologie, die sanft zur Haut ist

Patentierte Schneide-Technologie, die sanft zur Haut ist

Das Triple Protect-Rasiersystem verfügt über Perlenspitzen für mehr Hautkomfort und rautenförmige Öffnungen für mühelose Wölbung der Haut, während der Schutz Hautirritationen deutlich minimiert.

Passt den Scherkopf an die Konturen Ihres Körpers an

Passt den Scherkopf an die Konturen Ihres Körpers an

Mit der Technologie zur Konturenanpassung passt sich der flexible 2D-Scherkopf an die Konturen Ihrer Körperpartien an und erfasst selbst schwer erreichbare Haare.

Technische Daten

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Ersatzteile und Zubehör

Bewertungen

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4.4

von 5

120

Bewertungen

95%

empfehlen dieses Produkt.

27/07/2026

Österreich

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Verifizierter Käufer

Tolles Produkt

Diese Bewertung wurde für Body Groomer 7000 Series BG7480/15 2D-Flex-Scherkopf und duales Trimm-/Rasiersystem verfasst

Date of Use 2026-07-01

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Date of Use 2026-07-01

01/11/2025

Österreich

Österreich

Verifizierter Käufer

Philips Top Niveau

Sehr guter und handlicher Bodygroomer, die Teile sind einfach mit einem Klick zu montieren. Vielleicht ein wenig lauter, als man erwartet. Das Schneiden ist einfach und sauber. Die Qualität ist top, Philips halt.

Diese Bewertung wurde für Body Groomer 7000 Series BG7485/30 2D-Flex-Scherkopf und duales Trimm-/Rasiersystem verfasst

Diese Bewertung wurde für Body Groomer 7000 Series BG7485/30 2D-Flex-Scherkopf und duales Trimm-/Rasiersystem verfasst

15/03/2026

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Schöner Intimrasierer

Gutes Gerät, schneidet behutsam und zuverlässig und wird ergänzt von nützlichen Assesoires

Vorteile

Gründliches Schergerät

Nachteile

keine

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Body Groomer 7000 Series BG7485/30 2D-Flex-Scherkopf und duales Trimm-/Rasiersystem verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

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Haftungsausschlüsse

  1. Online-Umfrage unter 16.003 Männern, die elektrische Rasierer nutzen, durchgeführt im Jahr 2024. 

  1. Schnellladeoption bietet ausreichend Leistung für einen Schnitt

  2. Bei Registrierung auf Philips.com innerhalb von 90 Tagen ab dem Kauf