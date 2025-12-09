Ich bekam die Möglichkeit den Philips Bodygroom 5000 (BG5020/15) kostenlos, im Rahmen eines Produkttests, zu testen. Der Groom aus der 5000er Serie wurde innerhalb von 45 Minuten aufgeladen, die LED-Leuchte verriet mir den Akkuladezustand. Das Gerät ist kompakt, ergonomisch ausgeführt, sauber verarbeitet und liegt durch die gummierte Oberfläche sicher in der Hand. Der Scherkopf besteht aus zwei Trimmern und einem Folienrasierer, zudem sind drei Trimmaufsätze, eine Verlängerung für die eigenhändige Rückenrasur und ein Ladekabel, im Lieferumfang enthalten. In der Handhabung liegt der Groomer ausgezeichnet in der Hand, lässt sich aufgrund des geringen Gewichtes sehr gut bedienen und mit dem Verlängerungsarm konnten alle Rückenhaare problemlos erreicht werden. Der Rasiervorgang wurde von mir im Brust-, Achsel- und Beinbereich, sowohl in der Dusche als auch im Trockenen, sanft, schmerz- und verletzungsfrei durchgeführt. Das Rasierergebnis ist mit einer Nassrasur zu vergleichen, die Gerätereinigung erfolgte von mir einfach unter fließendem Wasser. Die Akkulaufzeit von 51 Minuten, wird von mir sehr gut bewertet. FAZIT: Der Philips Bodygroom 5000 hat mich überzeugt und ich kann nur eine Empfehlung für dieses Produkt abgeben