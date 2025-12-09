Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 €
Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 €
Triple Protect-Rasiersystem
Spürbar glatte Ergebnisse
Klappbare Rückseitenbefestigung
Bidirektionale Trimmeraufsätze
100 % wasserfest
Das Triple Protect-Rasiersystem verfügt über Perlenspitzen für mehr Hautkomfort und rautenförmige Öffnungen für mühelose Wölbung der Haut, während der Schutz Hautirritationen deutlich minimiert.
Mit einer Rasur bis zu 0,2 mm bietet Ihnen unsere Schneidetechnologie die gründliche und präzise Rasur, die Sie benötigen. Mit unserer rautenförmigen Scherfolie, die nahtlos funktioniert und ein glattes, gleichmäßiges Finish gewährleistet, sodass sich Ihre Haut weich und erfrischt anfühlt.
Unser neu entwickelte, klappbare Aufsatz für den Rücken sorgt für ein ergonomisches Erlebnis und verbessert die Erreichbarkeit über den gesamten Körper hinweg erheblich. Der Griff verfügt über verschiedene Einstellungen für eine angenehme Rasur von allen Seiten.
4.2
von 5
632
Bewertungen
87%
empfehlen dieses Produkt.
Kaku1
09/12/2025
Österreich
Verifizierter Käufer
man kann jedes Haar am ganzen Körper wegrasieren !
Funktioniert wie ich es von Philips erwartet habe - also bestens !
Vorteile
man kann, wenn man will, mit diesem Produkt alle Haare am Körper wegrasieren !
Nachteile
bis jetzt noch keine aufgefallen !
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Body Groomer 5000 Series BG5470/15 Mit Triple Protect-Rasiersystem verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Body Groomer 5000 Series BG5470/15 Mit Triple Protect-Rasiersystem verfasst
Hessi
05/02/2022
Österreich
Verifizierter Käufer
Hält was es verspri ht
Meine Bedürfnisse sind mit diesem Gerät zu 100% abgedeckt. Man erreicht mit der ausklappbaren Verlängerung alle Körperstellen. Schnelle Ladezeit. Akkuladung hält lange. Nach zwei Monaten dehr zufrieden
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Wasserfester Trimmer für Körper und Intimbereich verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Wasserfester Trimmer für Körper und Intimbereich verfasst
ron111
27/07/2021
Österreich
Verifizierter Käufer
sehr gutes philipsprodukt
hochwertiges produkt, guter akku und vor allem, es verletzt auch die empfindlichsten stellen nicht!
Vorteile
gutes preisleistungsverhältnis
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Wasserfester Trimmer für Körper und Intimbereich verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Wasserfester Trimmer für Körper und Intimbereich verfasst
Online-Umfrage unter 16.003 Männern, die elektrische Rasierer nutzen, durchgeführt im Jahr 2024.
Schnellladeoption bietet ausreichend Leistung für einen Schnitt
Bei Registrierung auf Philips.com innerhalb von 90 Tagen ab dem Kauf