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Triple Protect-Rasiersystem
100 % wasserabweisend (unter der Dusche verwendbar)
Alle 12 Monate austauschen
Das Triple Protect-Rasiersystem verfügt über Perlenspitzen für mehr Hautkomfort und rautenförmige Öffnungen für mühelose Wölbung der Haut, während der Schutz Hautirritationen deutlich minimiert.
Mit einer Rasur bis zu 0,2 mm bietet Ihnen unsere Schneidetechnologie die gründliche und präzise Rasur, die Sie benötigen. Mit unserer rautenförmigen Scherfolie, die nahtlos funktioniert und ein glattes, gleichmäßiges Finish gewährleistet, sodass sich Ihre Haut weich und erfrischt anfühlt.
Da der Bodygroomer zu 100 % wasserdicht ist, können Sie ihn sowohl nass als auch trocken verwenden, um jederzeit ein angenehmes und bequemes Erlebnis zu bieten. Außerdem ist er einfach zu reinigen.
4.4
von 5
120
Bewertungen
95%
empfehlen dieses Produkt.
Viennainlove 1180
27/07/2026
Österreich
Verifizierter Käufer
Tolles Produkt
Diese Bewertung wurde für Body Groomer 7000 Series BG7480/15 2D-Flex-Scherkopf und duales Trimm-/Rasiersystem verfasst
Date of Use 2026-07-01
Diese Bewertung wurde für Body Groomer 7000 Series BG7480/15 2D-Flex-Scherkopf und duales Trimm-/Rasiersystem verfasst
Date of Use 2026-07-01
PEZ974
01/11/2025
Österreich
Verifizierter Käufer
Philips Top Niveau
Sehr guter und handlicher Bodygroomer, die Teile sind einfach mit einem Klick zu montieren. Vielleicht ein wenig lauter, als man erwartet. Das Schneiden ist einfach und sauber. Die Qualität ist top, Philips halt.
Diese Bewertung wurde für Body Groomer 7000 Series BG7485/30 2D-Flex-Scherkopf und duales Trimm-/Rasiersystem verfasst
Diese Bewertung wurde für Body Groomer 7000 Series BG7485/30 2D-Flex-Scherkopf und duales Trimm-/Rasiersystem verfasst
Hektor45
15/03/2026
Deutschland
Verifizierter Käufer
Schöner Intimrasierer
Gutes Gerät, schneidet behutsam und zuverlässig und wird ergänzt von nützlichen Assesoires
Vorteile
Gründliches Schergerät
Nachteile
keine
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Body Groomer 7000 Series BG7485/30 2D-Flex-Scherkopf und duales Trimm-/Rasiersystem verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Body Groomer 7000 Series BG7485/30 2D-Flex-Scherkopf und duales Trimm-/Rasiersystem verfasst
Online-Umfrage unter 16.003 Männern, die elektrische Rasierer nutzen, durchgeführt im Jahr 2024.