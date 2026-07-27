ProdukteSupport

Später bezahlen mit Klarna

10 € für Newsletter Anmeldung

Kostenloser Versand ab 40 €

30 Tage Rückgaberecht

Alle Serien

  • Bodygroomer-Ersatzscherfolie
  • Bodygroomer-Ersatzscherfolie
  • Bodygroomer-Ersatzscherfolie
  • Bodygroomer-Ersatzscherfolie
  • Bodygroomer-Ersatzscherfolie
  • Bodygroomer-Ersatzscherfolie
  • Bodygroomer-Ersatzscherfolie
  • Bodygroomer-Ersatzscherfolie
  • Bodygroomer-Ersatzscherfolie
  • Bodygroomer-Ersatzscherfolie

Body Groomer replacement foilBG2010

BG2010/43

4.4
| (120) Bewertungen | 95% empfehlen dieses Produkt.
Bodygroomer-Ersatzscherfolie
Bodygroomer-Ersatzscherfolie Series BG34XX, BG54XX, BG74XX, BG94XX
Alle Vorteile anzeigen
OG BG 7000 Yin Yang Industry Logo [master-b27f7e2e8b3b4b18a391b2e300dd49cb] [com-mig]

Die weltweit beliebteste Marke für elektrische Pflegeprodukte für Männer1

Für optimale Ergebnisse: Bürstenaustausch alle 12 Monate

Bodygroomer-Ersatzscherfolie

  • Triple Protect-Rasiersystem

  • 100 % wasserabweisend (unter der Dusche verwendbar)

  • Alle 12 Monate austauschen

Patentierte Schneide-Technologie, die sanft zur Haut ist

Patentierte Schneide-Technologie, die sanft zur Haut ist

Das Triple Protect-Rasiersystem verfügt über Perlenspitzen für mehr Hautkomfort und rautenförmige Öffnungen für mühelose Wölbung der Haut, während der Schutz Hautirritationen deutlich minimiert.

Glatte, gründliche Rasur mit einer Länge von bis zu 0,2 mm

Glatte, gründliche Rasur mit einer Länge von bis zu 0,2 mm

Mit einer Rasur bis zu 0,2 mm bietet Ihnen unsere Schneidetechnologie die gründliche und präzise Rasur, die Sie benötigen. Mit unserer rautenförmigen Scherfolie, die nahtlos funktioniert und ein glattes, gleichmäßiges Finish gewährleistet, sodass sich Ihre Haut weich und erfrischt anfühlt.

100 % wasserfest für eine angenehme Pflege, nass oder trocken

100 % wasserfest für eine angenehme Pflege, nass oder trocken

Da der Bodygroomer zu 100 % wasserdicht ist, können Sie ihn sowohl nass als auch trocken verwenden, um jederzeit ein angenehmes und bequemes Erlebnis zu bieten. Außerdem ist er einfach zu reinigen.

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.4

von 5

120

Bewertungen

95%

empfehlen dieses Produkt.

27/07/2026

Österreich

Österreich

Verifizierter Käufer

Tolles Produkt

Diese Bewertung wurde für Body Groomer 7000 Series BG7480/15 2D-Flex-Scherkopf und duales Trimm-/Rasiersystem verfasst

Date of Use 2026-07-01

Diese Bewertung wurde für Body Groomer 7000 Series BG7480/15 2D-Flex-Scherkopf und duales Trimm-/Rasiersystem verfasst

Date of Use 2026-07-01

01/11/2025

Österreich

Österreich

Verifizierter Käufer

Philips Top Niveau

Sehr guter und handlicher Bodygroomer, die Teile sind einfach mit einem Klick zu montieren. Vielleicht ein wenig lauter, als man erwartet. Das Schneiden ist einfach und sauber. Die Qualität ist top, Philips halt.

Diese Bewertung wurde für Body Groomer 7000 Series BG7485/30 2D-Flex-Scherkopf und duales Trimm-/Rasiersystem verfasst

Diese Bewertung wurde für Body Groomer 7000 Series BG7485/30 2D-Flex-Scherkopf und duales Trimm-/Rasiersystem verfasst

15/03/2026

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Schöner Intimrasierer

Gutes Gerät, schneidet behutsam und zuverlässig und wird ergänzt von nützlichen Assesoires

Vorteile

Gründliches Schergerät

Nachteile

keine

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Body Groomer 7000 Series BG7485/30 2D-Flex-Scherkopf und duales Trimm-/Rasiersystem verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Body Groomer 7000 Series BG7485/30 2D-Flex-Scherkopf und duales Trimm-/Rasiersystem verfasst

Melde dich für den Philips Newsletter an, um exklusive Angebote zu erhalten

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • Exklusive Angebote für Mitglieder.
  • Expertentipps und Inspiration.

Ich möchte Werbemitteilungen – basierend auf meinen Präferenzen und meinem Verhalten – zu Philips Produkten, Services, Events und Aktionen erhalten. Ich kann mich jederzeit ganz einfach abmelden!

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • Exklusive Angebote für Mitglieder.
  • Expertentipps und Inspiration.
Haftungsausschlüsse

  1. Online-Umfrage unter 16.003 Männern, die elektrische Rasierer nutzen, durchgeführt im Jahr 2024. 