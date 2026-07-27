Der Body Groomer kommt gut verpackt mit umfangreichem Zubehör. Verschiedene Scherköpfe für alle Situationen, eine Ladestation, Reinigungspinsel und eine Aufbewahrungstasche. Die Ladestation wird direkt über einen USB A Anschluss angeschlossen. Ein Adapter liegt nicht bei. Ich persönlich finde den Umstieg auf USB für Badezimmergeräte sehr praktisch, da ich die Sammlung von verschiedensten Ladegeräten auf Reisen eher befremdlich finde. So wird bei mir Schritt für Schritt von Zahnbürste über Rasierer zu Trimmer alles auf ein Ladegerät mit mehreren USB Ports umgestellt. Super, denn das spart echt Platz und braucht nur noch eine Steckdose für alles. Die Scherköpfe sind praktisch, um sich den Gegebenheiten und Wünschen anzupassen. Besonders meine Beinbehaarung braucht nach längerem Wuchs erstmal einen Scherkopf, um auf eine akzeptable Länge runterzukommen. Das funktioniert top, ohne dass das Gerät blockieren würde, wenn zu viele Haare geschnitten wurden. Der flache Scherkopf ist sehr sanft und hat bei mir weder im Intimbereich noch in Richtung Brustwarzen für Verletzungen oder Irritationen gesorgt. Obwohl ich es eher als Gimmick betrachtet habe, bietet die kleine LED-Beleuchtung am Scherkopf echt Licht ins Dunkel. Die Rasur in der Dusche ist dadurch erheblich einfacher und man sieht schnell, ob irgendwo noch ein Haar übersehen wurde. Hätte ich nicht gedacht, aber super praktisch. Die Rasur selbst ist relativ schnell erledigt. In 1-2 Zügen sind in der Regel die Haare erfasst. Lediglich bei den Achseln ist es etwas mehr Arbeit, aber das hängt eher daran, dass man keine schöne gerade Fläche hat. An die Akkulaufzeit des Groomers bin ich noch nicht gestoßen. Tatsächlich habe ich Beine und mehrere kleinere Rasuren mit der ersten Akkuladung geschafft, ohne dass ich zum Laden aufgefordert worden wäre. Gefällt mir. Bei einem alten Trimmer von mir waren die Beine oft in zwei Sitzungen aufzuteilen, da der Akku einfach nicht durchgehalten hat. Insgesamt ein toller Trimmer, um von Hals bis Fuß alles abzudecken. Ein Nassrasierer wird für mich trotzdem nicht obsolet, da es einfach noch etwas glatter wird. Aber um im Alltag die Haare schnell, unkompliziert und schonend im Griff zu behalten, ein super Trimmer.