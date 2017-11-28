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  • Mühelose Körperrasur – sicher, auch an sensiblen Körperstellen
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Eingestellt

Bodygroom Series 1000Wasserfester Trimmer für Körper und Intimbereich

BG1024/16

3.7
| (149) Bewertungen
Mühelose Körperrasur – sicher, auch an sensiblen Körperstellen
Die Serie 1000 wurde speziell für die Körperpflege entwickelt und eignet sich ideal für kleine, empfindliche Körperpartien sowie für unterwegs. Für eine sichere Rasur im Intimbereich mit einem einzigartigen Hautpflegesystem.
Alle Vorteile anzeigen
OG BG 7000 Yin Yang Industry Logo [master-b27f7e2e8b3b4b18a391b2e300dd49cb] [com-mig]

Die weltweit beliebteste Marke für elektrische Pflegeprodukte für Männer1

Bidirektionaler Trimmer mit Hautschutz

Mühelose Körperrasur – sicher, auch an sensiblen Körperstellen

  • 1 Kammaufsatz, 3 mm

  • 1 AA-Batterie enthalten

Skin protection system guards while grooming your body

Skin protection system guards while grooming your body

Das einzigartige Hautpflegesystem schützt selbst Ihre empfindlichsten Stellen. So können Sie Ihr Körperhaar auf bis zu 0,5 mm trimmen, ohne die Haut direkt den Klingen auszusetzen.

Bidirektionaler Trimmer und Kammaufsatz zum Trimmen in alle Richtungen

Bidirektionaler Trimmer und Kammaufsatz zum Trimmen in alle Richtungen

Schneiden Sie Haare, die in jede Richtung wachsen, mit dem bidirektionalen Trimmer und dem 3 mm-Kammaufsatz. Für dichteres Haar wird ein Vortrimmen empfohlen.

100% wasserfester Bodygroom

100% wasserfester Bodygroom

Ihr Nass- und Trockenrasierer ist vollständig wasserdicht, sodass Sie ihn unter der Dusche oder auch außerhalb der Dusche verwenden und leicht reinigen können. Für optimale Ergebnisse vor dem Duschen auf trockenem Haar verwenden.

Technische Daten

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Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
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3.7

von 5

149

Bewertungen

28/11/2017

Deutschland

Deutschland

bodygroomer einfach klasse

das erste werkzeug zur haarentfernung das nicht die haut verletzt. habe auch direkt im onlineshop von philips gekauft. war bester preis und natürlich auch verbesserte garantie wenn man sich registriert.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Bodygroom series 1000 BG105/10 Bodygroomer verfasst

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27/12/2016

Deutschland

Deutschland

Einsame Spitze!

Habe im Intimbereich vieles probiert aber dieses Gerät schlägt alles.Keine Hautreizungn ,keine Verletzung an sehr sensiblen Stellen.Einfache Handhabung und unter der Dusche einsetzbar.Batterielaufzeit kann ich noch nicht beurteilen da ich das Gerät erst eine Woche habe.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Bodygroom series 1000 BG105/10 Bodygroomer verfasst

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16/12/2016

Deutschland

Deutschland

Rasiert schmerzfrei

Ich benutze diesen Bodygroomer von Philips,seit 2 wochen Es Rasiert die bereiche die ich davor gemieden habe schmerzfrei. Vorallem Intimbereich rasiert dieser Bodygroomer perfekt. Ich emphele dieses Produkt jeden weiter der Probleme Achsel und Intimbereich hat.

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Diese Bewertung wurde für Bodygroom series 1000 BG105/10 Bodygroomer verfasst

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Diese Bewertung wurde für Bodygroom series 1000 BG105/10 Bodygroomer verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Online-Umfrage unter 16.003 Männern, die elektrische Rasierer nutzen, durchgeführt im Jahr 2024. 