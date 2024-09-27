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  • Genießen Sie kabellos leistungsstarke Musik immer und überall
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CD-Soundmachine

AZ700T/12

3.7
| (11) Bewertungen
Genießen Sie kabellos leistungsstarke Musik immer und überall
Die mobile Philips CD-Soundmachine ist ein leistungsstarkes Soundsystem, das Sie immer begleitet. Sie gibt Ihre Musik über die kabellose One-Touch NFC-Konnektivität mit müheloser Bluetooth-Kopplung wieder. Oder Sie spielen Ihre Musik auf USB, CD und MP3-CD ab.
Alle Vorteile anzeigen

Genießen Sie kabellos leistungsstarke Musik immer und überall

  • Bluetooth® und NFC

  • USB Direct

  • 12 W

Streamen Sie Musik kabellos über Bluetooth® von Ihrem Smartphone

Streamen Sie Musik kabellos über Bluetooth® von Ihrem Smartphone

Bluetooth ist eine kabellose Kommunikationstechnologie, die sowohl zuverlässig als auch energieeffizient ist. Mit dieser Technologie kann ganz einfach eine kabellose Verbindung mit iPods/iPhones/iPads oder anderen Bluetooth-Geräten wie Smartphones, Tablets oder sogar Laptops hergestellt werden. So können Sie Ihre Lieblingsmusik sowie den Sound von Videos oder Spielen kabellos auf diesem Lautsprecher genießen.

One-Touch-Funktion bei NFC-fähigen Smartphones für die Bluetooth-Kopplung

One-Touch-Funktion bei NFC-fähigen Smartphones für die Bluetooth-Kopplung

Koppeln Sie Bluetooth-Geräte mit der One-Touch NFC-Technologie (Near Field Communications) durch eine einfache Berührung. Berühren Sie das NFC-fähige Smartphone oder Tablet im NFC-Bereich eines Lautsprechers, um diesen einzuschalten, die Bluetooth-Kopplung zu starten und mit der Musikübertragung zu beginnen.

USB Direct für MP3-Musikwiedergabe

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

3.7

von 5

11

Bewertungen

3

27/09/2024

Deutschland

Deutschland

Super Radio

Geiles Radio!Ich benutze es sehr oft und bin zufrieden

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für AZ700T CD-Soundmachine verfasst

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05/01/2020

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Das Gerät ist verbraucherfreundlich zu bedienen

Weihnachtsgeschenk für meine Frau. Ich lag goldrichtig und sie hat sich sehr gefreut. Trotz allen MP 3 Playern kann meine Frau endlich ihre CD Sammlung hören. Es ist ein wunderbares Gerät.

Vorteile

Leicht und übersichtlich zu bedienen

Nachteile

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Diese Bewertung wurde für AZ700T CD-Soundmachine verfasst

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Diese Bewertung wurde für AZ700T CD-Soundmachine verfasst

18/11/2021

Portugal

Portugal

Excelente aparelho portátil

Este philips é excelente a ler pen´s com mp3, cd´s audio, cd´s mp3 e via bluetooth.Tem comando à distância. Uma boa compra.

Vorteile

Aceitar pen´s e ter bluetooth

Nachteile

Mudança de pilha do comando à distancia, precisa de chave cruz que no meu aparelho não vinha.

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Diese Bewertung wurde für AZ700T Leitor de CD verfasst

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Diese Bewertung wurde für AZ700T Leitor de CD verfasst

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