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Eingestellt

CD-Soundmachine

AZ1850/12

4.2

| (5) Bewertungen

Hervorragender Sound für unterwegs

Mit der Philips CD-Soundmachine können Sie Ihre digitale Musik aus Ihrem tragbaren Audio-Player befreien und in kraftvollem Sound genießen – jederzeit und überall!

Alle Vorteile anzeigen

Hervorragender Sound für unterwegs

  • USB

  • Digitaler Tuner

Handliche Fernbedienung für mehr Komfort

Handliche Fernbedienung für mehr Komfort

Dank der praktischen Fernbedienung für noch mehr Komfort müssen Sie sich nur noch zurücklehnen und entspannen.

Wiedergabe von MP3/WMA-CD, CD und CD-RW

Wiedergabe von MP3/WMA-CD, CD und CD-RW

Anhand der Audiokomprimierung können große digitale Musikdateien ohne größere Beeinträchtigung der Audioqualität bis um das 10fache komprimiert werden. MP3 oder WMA sind zwei der Komprimierungsformate, mit denen Sie in die digitale Musikwelt Ihres Philips Players eintauchen können. Laden Sie Lieder als MP3- oder WMA-Datei von offiziellen Musikseiten herunter, oder erstellen Sie Ihre eigenen MP3- oder WMA-Musikdateien, indem Sie CDs in diese Formate übertragen und dann auf dem Gerät abspielen.

Dynamic Bass Boost für tiefe und dynamische Bässe

Dynamic Bass Boost für tiefe und dynamische Bässe

Mit Dynamic Bass Boost können Sie per Tastendruck unabhängig von der eingestellten Lautstärke die Bässe in der Musik betonen und so für maximales Hörvergnügen sorgen. Die tiefsten Bassfrequenzen gehen bei niedriger Lautstärke meistens verloren. Um diesem Effekt entgegenzuwirken, können Sie mit Dynamic Bass Boost die Basspegel verstärken, damit auch bei niedriger Lautstärke ein gleichmäßiger Sound erzeugt wird.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
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4.2

von 5

5

Bewertungen

2
1

04/10/2011

United Kingdom

United Kingdom

Excellent product

I have recently baught a cd player as a replacement for my old Philips AZ1570 cd player which I have had for ten years, but it has now come to the end of its life. The sound quality from my new player Philips AZ1850 boombox and the one I owned before are both excellent and powerful. The four speakers let you hear evrey little sound which you can miss on a player with no bass and surround sound. Since I was inpressed by the life span and performance of my old player I decided to buy another philips player and hopefully get some years and enjoyment from it. I like the usb port feature on my new player because I can use my player as an mp3 docking station.

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21/12/2011

Nederland

Nederland

Mooi product

Ziet er goed uit, doet wat het moet doen. Mijn kinderen zijn er helemaal trots op. Zeker ook met de mp3 faciliteit en de afstandsbediening!

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16/10/2011

France

France

Très bon produit, très complet, avev un son très agréable

Cet appareil permet d'écouter des cD, des CD mp3, des mp3 sur support USB., en plus de la radio. Nous n'avons pas essayé la lecture des wma, ni l'entrée "mp3 link" La télécommande est très pratique. Le design est de qualité. La fonction de veille programmée permet de s'endormir en écoutant.

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