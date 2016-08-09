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Eingestellt
Genießen Sie Ihre Musik überall
Das elegante und tragbare Gerät AZ1834 ermöglicht es Ihnen, Ihre auf tragbaren Musik-Playern gespeicherten MP3/WMA Musiksammlungen ohne Kopfhöher anzuhören.
USB
Schließen Sie mit dem USB Direct-Modus Ihr USB-Gerät einfach an den USB-Port Ihres Philips Geräts an, und geben Sie Ihre Digitalmusik direkt über das Philips-Gerät wieder.
Anhand der Audiokomprimierung können große digitale Musikdateien ohne größere Beeinträchtigung der Audioqualität bis um das 10fache komprimiert werden. MP3 oder WMA sind zwei der Komprimierungsformate, mit denen Sie in die digitale Musikwelt Ihres Philips Players eintauchen können. Laden Sie Lieder als MP3- oder WMA-Datei von offiziellen Musikseiten herunter, oder erstellen Sie Ihre eigenen MP3- oder WMA-Musikdateien, indem Sie CDs in diese Formate übertragen und dann auf dem Gerät abspielen.
Das Bassreflex-Lautsprechersystem sorgt bei kompakten Lautsprecher-Systemen für tiefe Bässe. Der Unterschied zu konventionellen Lautsprecher-Systemen liegt in der Tiefbassröhre, die akustisch auf den Woofer abgestimmt ist, um den Low Frequency Roll Off des Systems zu optimieren. Ergebnis sind tiefer gesteuerte Bässe und weniger Verzerrung. Das Prinzip besteht darin, dass die Luftmasse in der Tiefbassröhre mitschwingt und wie ein herkömmlicher Woofer vibriert. In Kombination mit der Reaktion des Woofers erweitert das System alle niederfrequenten Töne und erzeugt tiefe Bässe in einer völlig neuen Dimension.
Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps
3.8
von 5
22
Bewertungen
86%
empfehlen dieses Produkt.
Michele1985
09/08/2016
Italia
Buona qualità del suono, robusto e durevole.
Possiedo già da diversi anni questo apparecchio e ne sono soddisfattissimo.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für AZ1834 Stereo CD verfasst
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justine62
15/07/2012
France
produit fiable et performant
c'est un produit fiable ,cd radio et cle usb,tout ce qu'il faut pour le quotidien avec un son trés bon.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für AZ1834 Lecteur de CD verfasst
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Gijs56
21/05/2012
Nederland
Dit product voldoet uitstekend
We hebben deze radio/cd speler gekocht voor gebruik op vakantie. Zowel de radio als de cd speler brengen het beoogde resultaat
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für AZ1834 CD-soundmachine verfasst
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