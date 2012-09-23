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Eingestellt
Genießen Sie Ihre Musik überall
Freuen Sie sich über den hohen Bedienkomfort. Mit der kompakten und tragbaren Philips CD-Soundmachine können Sie Ihre Lieblingsmusik mit einfachen Bedienfunktionen genießen.
Pink
Mit Dynamic Bass Boost können Sie per Tastendruck unabhängig von der eingestellten Lautstärke die Bässe in der Musik betonen und so für maximales Hörvergnügen sorgen. Die tiefsten Bassfrequenzen gehen bei niedriger Lautstärke meistens verloren. Um diesem Effekt entgegenzuwirken, können Sie mit Dynamic Bass Boost die Basspegel verstärken, damit auch bei niedriger Lautstärke ein gleichmäßiger Sound erzeugt wird.
Dank der Funktion "Shuffle/Repeat" (Zufallswiedergabe/Wiederholen) müssen Sie Ihre Musik nie wieder ständig in derselben Reihenfolge hören. Nachdem Sie Ihre Musik auf den Player geladen haben, müssen Sie nur noch einen der zwei Modi auswählen, und schon werden die einzelnen Titel in einer jeweils unterschiedlichen Reihenfolge wiedergegeben. Genießen Sie jedes Mal, wenn Sie den Player verwenden, ein anderes und einzigartiges Musikerlebnis.
Philips stellt bekanntermaßen Produkte her, die mit einer Vielzahl der auf dem Markt befindlichen Discs kompatibel sind. Mit diesem Audiosystem können Sie Musik von CD, CD-R und CD-RW genießen. CD-RW (CD-Rewritable-kompatibel) bedeutet, dass das Audiosystem sowohl CD-Recordable- (CD-R) als auch CD-Rewritable-Discs (CD-RW) wiedergeben kann. CD-R-Discs können ein Mal bespielt und auf jedem CD-Player wiedergegeben werden. CD-RW-Discs dagegen können mehrmals bespielt und überschrieben werden und sind nur auf kompatiblen CD-Playern abspielbar.
4.0
von 5
10
Bewertungen
90%
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Markus
23/09/2012
United Kingdom
Great value for money
This prduct is great value for money, and is very reliable.
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paddas
15/07/2012
France
La qualité du son
J'aurai jamais cru qu'un petit poste radio CD, puisse avoir un son aussi net. Je le recommande au acheteur qui veulent acquérir ce produit.
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CAROLA
05/10/2011
Sverige
Perfekt till barnen!
Snygg och tålig. Låg vikt och enkel att bära. Prisvärd. Tycker dock att markeringen på knapparna (stop, paus etc) kunde framhävas tydligare. Vit knapp med vit markering på är inte så praktisk. Definitivt ett bra köp till barnrummet.
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