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Eingestellt

CD-Soundmachine

AZ102C/12

4

| (10) Bewertungen | 90% empfehlen dieses Produkt.

Genießen Sie Ihre Musik überall

Freuen Sie sich über den hohen Bedienkomfort. Mit der kompakten und tragbaren Philips CD-Soundmachine können Sie Ihre Lieblingsmusik mit einfachen Bedienfunktionen genießen.

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Genießen Sie Ihre Musik überall

  • Pink

Dynamic Bass Boost für tiefe und dynamische Bässe

Dynamic Bass Boost für tiefe und dynamische Bässe

Mit Dynamic Bass Boost können Sie per Tastendruck unabhängig von der eingestellten Lautstärke die Bässe in der Musik betonen und so für maximales Hörvergnügen sorgen. Die tiefsten Bassfrequenzen gehen bei niedriger Lautstärke meistens verloren. Um diesem Effekt entgegenzuwirken, können Sie mit Dynamic Bass Boost die Basspegel verstärken, damit auch bei niedriger Lautstärke ein gleichmäßiger Sound erzeugt wird.

CD Shuffle/Repeat für individuellen Musikgenuss

CD Shuffle/Repeat für individuellen Musikgenuss

Dank der Funktion "Shuffle/Repeat" (Zufallswiedergabe/Wiederholen) müssen Sie Ihre Musik nie wieder ständig in derselben Reihenfolge hören. Nachdem Sie Ihre Musik auf den Player geladen haben, müssen Sie nur noch einen der zwei Modi auswählen, und schon werden die einzelnen Titel in einer jeweils unterschiedlichen Reihenfolge wiedergegeben. Genießen Sie jedes Mal, wenn Sie den Player verwenden, ein anderes und einzigartiges Musikerlebnis.

Wiedergabe von CD, CD-R und CD-RW

Wiedergabe von CD, CD-R und CD-RW

Philips stellt bekanntermaßen Produkte her, die mit einer Vielzahl der auf dem Markt befindlichen Discs kompatibel sind. Mit diesem Audiosystem können Sie Musik von CD, CD-R und CD-RW genießen. CD-RW (CD-Rewritable-kompatibel) bedeutet, dass das Audiosystem sowohl CD-Recordable- (CD-R) als auch CD-Rewritable-Discs (CD-RW) wiedergeben kann. CD-R-Discs können ein Mal bespielt und auf jedem CD-Player wiedergegeben werden. CD-RW-Discs dagegen können mehrmals bespielt und überschrieben werden und sind nur auf kompatiblen CD-Playern abspielbar.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.0

von 5

10

Bewertungen

90%

empfehlen dieses Produkt.

2

23/09/2012

United Kingdom

United Kingdom

Great value for money

This prduct is great value for money, and is very reliable.

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Diese Bewertung wurde für AZ102C CD Soundmachine verfasst

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15/07/2012

France

France

La qualité du son

J'aurai jamais cru qu'un petit poste radio CD, puisse avoir un son aussi net. Je le recommande au acheteur qui veulent acquérir ce produit.

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Diese Bewertung wurde für AZ102C Lecteur de CD verfasst

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05/10/2011

Sverige

Sverige

Perfekt till barnen!

Snygg och tålig. Låg vikt och enkel att bära. Prisvärd. Tycker dock att markeringen på knapparna (stop, paus etc) kunde framhävas tydligare. Vit knapp med vit markering på är inte så praktisk. Definitivt ett bra köp till barnrummet.

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