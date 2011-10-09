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Eingestellt
AZ1027/12
Genießen Sie Ihre Musik überall
Freuen Sie sich über den hohen Bedienkomfort. Mit der kompakten und tragbaren Philips CD-Soundmachine können Sie Ihre Lieblingsmusik mit einfachen Bedienfunktionen genießen.
CD
Kassette
Philips stellt bekanntermaßen Produkte her, die mit einer Vielzahl der auf dem Markt befindlichen Discs kompatibel sind. Mit diesem Audiosystem können Sie Musik von CD, CD-R und CD-RW genießen. CD-RW (CD-Rewritable-kompatibel) bedeutet, dass das Audiosystem sowohl CD-Recordable- (CD-R) als auch CD-Rewritable-Discs (CD-RW) wiedergeben kann. CD-R-Discs können ein Mal bespielt und auf jedem CD-Player wiedergegeben werden. CD-RW-Discs dagegen können mehrmals bespielt und überschrieben werden und sind nur auf kompatiblen CD-Playern abspielbar.
0
Dank der Funktion "Shuffle/Repeat" (Zufallswiedergabe/Wiederholen) müssen Sie Ihre Musik nie wieder ständig in derselben Reihenfolge hören. Nachdem Sie Ihre Musik auf den Player geladen haben, müssen Sie nur noch einen der zwei Modi auswählen, und schon werden die einzelnen Titel in einer jeweils unterschiedlichen Reihenfolge wiedergegeben. Genießen Sie jedes Mal, wenn Sie den Player verwenden, ein anderes und einzigartiges Musikerlebnis.
3.1
von 5
7
Bewertungen
Blaastoeter
09/10/2011
Nederland
Voldoet aan al mijn wensen
U verkocht dit product onder de noemer : de laatste der Mohikanen, dus een ouderwetse radio; niks digitaal. En dit zocht ik nu precies. Wat een verrassing dat die nog bestond ! Overdag is hij altijd aan. Ik hoop, dat hij meegaat tot het eind van mijn leven (ben 50 + ). N.B. Bestond zoiets maar voor de auto. In mijn nieuwe auto zit een prima radio, maar het instellen enz. ????
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für AZ1027 CD-soundmachine verfasst
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MrMcbutterpants
24/07/2012
United Kingdom
Great value!
Simple, good quality CD player and radio. Nothing special, but what it does, it does well.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Vincenzoff
07/09/2012
Italia
Questo prodotto è molto soddisfacente
Il prodotto è più che adatto per un impiego senza particolari pretese audio. Tuttavia si deve rilevare la mancanza di un led di segnalazione "acceso".
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für AZ1027 Stereo CD verfasst
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