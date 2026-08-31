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Tragbarer CD-Player

AX2500/02

Stoßfest

Mit der praktischen runden Form und dem auffallenden, lichtdurchlässigen CD-Fach-Design bietet der lustige und farbenfrohe AX2500 alles für Ihren Musikgenuss unterwegs. Erleben Sie unterbrechungsfreie Musik - jederzeit, überall.

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Stoßfest

45 Sekunden ESP™

Bei Electronic Skip Protection handelt es sich um eine praktische Funktion, die erschütterungsfreie Musikwiedergabe garantiert, auch wenn Ihr Player beim Joggen oder unterwegs Stößen und anderen Erschütterungen ausgesetzt ist. Geräte mit Electronic Skip Protection haben einen intelligenten, elektronischen Speicher, der Inhalte wie auch die Lasergeschwindigkeit automatisch ausgleicht, sodass Musikgenuss ohne Unterbrechung garantiert werden kann.

Dynamic Bass Boost für tiefe und dynamische Bässe

Dynamic Bass Boost für tiefe und dynamische Bässe

Mit Dynamic Bass Boost können Sie per Tastendruck unabhängig von der eingestellten Lautstärke die Bässe in der Musik betonen und so für maximales Hörvergnügen sorgen. Die tiefsten Bassfrequenzen gehen bei niedriger Lautstärke meistens verloren. Um diesem Effekt entgegenzuwirken, können Sie mit Dynamic Bass Boost die Basspegel verstärken, damit auch bei niedriger Lautstärke ein gleichmäßiger Sound erzeugt wird.

Gibt CD, CD-R und CD-RW wieder

Philips stellt bekanntermaßen Produkte her, die mit einer Vielzahl der auf dem Markt befindlichen Discs kompatibel sind. Mit diesem Audiosystem können Sie Musik von CD, CD-R und CD-RW genießen. CD-RW (CD-Rewritable-kompatibel) bedeutet, dass das Audiosystem sowohl CD-Recordable- (CD-R) als auch CD-Rewritable-Discs (CD-RW) wiedergeben kann. CD-R-Discs können ein Mal bespielt und auf jedem CD-Player wiedergegeben werden. CD-RW-Discs dagegen können mehrmals bespielt und überschrieben werden und sind nur auf kompatiblen CD-Playern abspielbar.

Technische Daten

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Haftungsausschlüsse

  1. Batterielebensdauer variiert je nach Verwendung und Einstellungen.