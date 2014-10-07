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Eingestellt
AW1000/10
All Ihre Musik in HiFi-Sound. Kabellos.
Der kabellose Philips Fidelio HiFi-Link stellt eine Verbindung zu Ihrem HiFi-System her und überträgt Ihre gesamte Musiksammlung aus der Cloud und Internet-Radiosender in Ihr Wohnzimmer. Verwenden Sie Ihr tragbares Android- oder Apple-Gerät zum Suchen und Wiedergeben.
Macht aus Ihrem HiFi- ein WiFi-System
Digit. Ausg. und analoger Ausg./Eing.
Einer der einfachsten Wege, stets die neuesten Hits und eine enorme Vielfalt an Musik zu erhalten, ist das Abonnement eines Online-Musikdienstes. Sie können dabei von überall zu jeder Zeit auf Musik zugreifen, sofern eine Verbindung zum Internet besteht. Mit den kabellosen HiFi-Lautsprechern von Philips müssen Sie nicht einmal mehr Ihren Computer einschalten, um die Online-Musikdienste zu verwenden.
Ultimativer Komfort durch einfache Einrichtung. Vereinfachte Installation – Plug & Play-Produkt
3.3
von 5
53
Bewertungen
Tomiosna
07/10/2014
Deutschland
Innovatives Produkt, dass sogar mit in den Urlaub kommt
Eigentlich sollte der AW1000 nur meinen Yamaha-Verstärker und das 5.1 System Internetradio tauglich machen, aber als ich gelesen habe, dass in unserer Ferienvilla auch WLAN eine Anlage ist, habe ich den Hifi-Link mit genommen. Die Installation und das Steuern über die Smartphone App funktionierte auch im Ausland hervorragend. Einziger Makel ist aus meiner Sicht, dass die Tablett App auf meinem Medion Tablett nicht funktioniert. Irgendwas blockiert eine korrekte Anzeige der Anwendungen.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für AW1000 Kabelloser HiFi-Link A1 verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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mhfs
18/04/2014
Deutschland
Problemlose Einbindung in bestehende HIFI Anlage
Damit konnte ich meine alte HIFI Anlage ins 2100 Jahrhundert holen. Mit dem Web Radio und den zahlreichen Stationen mit Auswahlmöglichkeiten findet die ganze Familie etwas. Die Bedienung ist einfach. Über die zusätzliche externe Schnittstelle konnte ich auch noch meinen IPod über eine Docking Station anschließen. Mein NAS System wurde erkannt und konnte auch direkt verwendet werden. Danke für das tollt Gerät
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Tächty
20/10/2013
Deutschland
Prima Musikstreaming Client
Für mich die optimale Lösung. Stellt die Verbindung zwischen NAS und Stereoanlage her - über TosLink. Sogar die Lautstärke lässt sich regeln. Mich stört, dass es nur per WLAN läuft - wozu gibt es eine Netzwerkbuchse? Ansonsten ist es wie erwartet. Günstig und gut.
Diese Bewertung wurde für AW1000 Kabelloser HiFi-Link A1 verfasst
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